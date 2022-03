Policía potosina recibió de la Gobernación vehículos reparados como si fuesen nuevos





22/03/2022 - 08:38:06

El Deber.- La Gobernación de Potosí le compró cinco vehículos a la empresa observada Estefals Logistics. A diferencia del caso denominado “ambulancias fantasmas”, estas unidades están en el país y se pagó por ellas algo más de Bs 2 millones. Eso sí, en ambos casos el vendedor de los motorizados acudió al mercado ‘gris’ a través de un proveedor que opera desde Chile, de acuerdo con información recopilada por EL DEBER. Los vehículos llegaron “reacondicionados y reparados” de acuerdo con la Declaración de Mercancía de Importación. Allí se cotejó el número de chasis con el registro del RUAT. Cada motorizado le costó $us 57.000 y fueron adquiridos de manera directa. El gobernador Jhonny Mamani aseguró el 17 de marzo que estos motorizados eran nuevos. “Son nuevos y fueron entregados a la Policía”, afirmó. Los vehículos llegaron el 28 y el 30 de diciembre de 2021 al Centro de Mantenimiento Policial (Cemapol), según las dos actas de entrega firmadas en los plazos establecidos en otros dos contratos que suscribió el gobernador Mamani, entre noviembre y diciembre de 2021. La contratación fue directa y en la compulsa solo participó esta empresa. Estos vehículos fueron registrados el 31 de diciembre en el RUAT del municipio de Potosí con las placas: 5691-YDF; 5680-IGH; 5680-IFE; 5680-IHL, y 5691-YCC. En este sistema aparece el nombre del gobernador como apoderado legal de estos bienes que son de propiedad de la Gobernación. El origen de estas cinco camionetas es Tailandia. Llegaron al país en octubre de 2021 a través de la Zona Franca Industrial de Patacamaya con un precio “subfacturado” de $us 25.000, menor al que pagó la Gobernación por estos bienes. Además, los vehículos pagaron un tributo menor porque fueron tratados como se declararon “reacondicionados”. Otra irregularidad. En la documentación de la Aduana Nacional, la empresa que importó estas camionetas es Brifal Express SRL y no Estefals Logistics, que es la empresa que firmó el contrato para esa adquisición. En esta operación, esta empresa no acreditó un Número de Identificación Tributaria (NIT) y hasta el momento la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, controlada por el MAS, tampoco desarrolló ninguna tarea de fiscalización. La asambleísta Azucena Fuertes, quien es parte de la reducida bancada opositora de Potosí, adelantó que pedirá los informes al Ejecutivo, pero consideró que existe “un mecanismo de protección en favor del Gobernador”. “Ya lo dije, si esto hubiese pasado en otros departamentos, digamos opositores, la Fiscalía y toda la institucionalidad del Estado hubiese estado sobre el caso”, lamentó Fuertes. El gerente de la Cámara Automotor de Bolivia, Luis Encinas, explicó que empresas como Estefals Logistics compran vehículos en mercados ‘grises’ y los ingresan con un precio “subfacturado en Iquique (Chile)”, menor al costo real, para evadir tributos. Por eso es que estos motorizados son internados a través de la Zona Franca Industrial de Patacamaya. La Gobernación de Potosí firmó cuatro contratos con Estefals Logistics y el gobernador Jhonny Mamani anunció que éstos serían anulados. Las vagonetas de la Policía están almacenadas y sin uso.