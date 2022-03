Ambulancias se embarcaron antes de firmarse el contrato





22/03/2022 - 08:34:09

Página Siete.- Las 44 ambulancias reacondicionadas que debían ser destinadas a la Gobernación de Potosí ya se encuentran en el puerto de Iquique, en Chile, y llevan el logotipo de la Gobernación de ese departamento boliviano. Están en un galpón de salida de esa ciudad portuaria. El escándalo en torno a la adquisición de estas ambulancias no deja de crecer. Según el portal de la naviera internacional Eukor, que cargó las ambulancias en Dubai -al que Página Siete tuvo acceso-, los vehículos fueron embarcados el 23 de noviembre de 2021, pero el contrato entre la empresa Estefals Logistics y el gobernador de Potosí fue firmado el 26 de noviembre de ese año. Es decir, los 44 vehículos ya fueron cargados en el barco tres días antes de la firma del contrato. Este dato es uno más de los muchos que giran en torno a esta compra irregular de motorizados. En la ciudad de Potosí, la Procuraduría llegó a la Fiscalía para pedir más información del caso y en esa línea también están el Viceministerio de Transparencia y la Contraloría. Llegaron el sábado a Iquique Los motorizados, procedentes de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, arribaron al puerto chileno el sábado por la noche y en las últimas horas desembarcaron para luego ser trasladados a un galpón que se encuentra en la parte posterior de la avenida Circunvalación, una zona donde también se instalan comercializadores paquistaníes que venden autos sin papeles que luego son introducidos a territorio boliviano. Pese a que el contrato que la Asamblea Legislativa Departamental había aprobado el año pasado 22,5 millones de bolivianos hablaba únicamente de 41 ambulancias, el lote de motorizados es de 44. “Nos han confirmado que son 44 ambulancias. No sabemos qué es lo se harán ahora con los vehículos”, dijo ayer Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosino. Y aunque desde la Gobernación informaron que se disolvió el contrato, las ambulancias llevan el logotipo de la Gobernación, además de impresas la bandera boliviana y la wiphala. Expertos en vehículos confirmaron a Página Siete que 24 de las 44 unidades son Toyota Land Cruiser BL EUKOACL 1786306 y otros 20 son BL EUKOACL 1786308. En enero, el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que los motorizados que adquirió la Gobernación fueron reacondicionados e importados en Dubai, Emiratos Árabes. Graz desconoce cuál será el destino ahora de las ambulancias observadas. “Desconocemos qué harán con los vehículos. Nos dijeron que la empresa que las trajo las venderá por su lado. Eso ya verán ellos, seguramente”, complementó la dirigente cívica refiriéndose a la empresa Estefals Logistics, que presuntamente fue la importadora de los coches, empresa a la que ahora el gobernador Jhonny Mamani anunció que le iniciará un proceso por utilizar su nombre como destinatario del cargamento. Procuraduría pide informes Graz confirmó que la Procuraduría General del Estado (PGE) se apersonó en las últimas horas a la Fiscalía Departamental de Potosí para pedir información sobre el caso de las ambulancias. “Nos informaron que la Procuraduría se apersonó a la Fiscalía pidiendo documentación y que también lo harán la Controlaría y el Viceministerio de Transparencia”, complementó Graz, que ayer estuvo en la Fiscalía para hacer seguimiento a la denuncia que los cívicos efectuaron por las irregularidades en la compra de las ambulancias por parte de la Gobernación. Hasta la fecha se conoce que la PGE envió un informe a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí en el que halló responsabilidades en el gobernador Mamani y otras unidades por la compra de los coches. En ese reporte, la Procuraduría anticipó que se presentará como parte denunciante al indicar textualmente: “Se concluye que es menester que la PGE proceda al apersonamiento y participación del o los procesos penales iniciados”, indica. El informe fue firmado por el procurador Wilfredo Chávez. Sobre los coches Sábado • Las 44 ambulancias debían llegar el viernes, pero el barco tuvo un retraso y finalmente arribó el sábado por la noche con las 44 ambulancias, tres más de las que en principio se dijo en el contrato. ¿Destinatario? • Si bien en principio se dijo que el cargamento llebaba a nombre del gobernador Jhonny Mamani, la autoridad anunció el jueves que iniciará un proceso a Estefals Logistics por haber utilizado su nombre ilegalmente. “Acomodar” • Allegados a Estefals Logistics dijeron en los últimos días que “verán la forma de acomodar” o venderlas para no perder la inversión.