Evo recibe remuneración del Estado desde hace dos décadas





22/03/2022 - 08:21:36

Página Siete.- El expresidente Evo Morales vive del Estado desde hace más de 20 años. Primero fue diputado por el trópico de Cochabamba de 1997 a 2005, luego fue primer mandatario de 2006 a 2019 y de 2021 a la fecha cobra su renta vitalicia de exjefe de Estado. A ello se suma el hecho de que recibió desde los 80 la “cuota sindical” por ser dirigente cocalero. Este tema cobra vigencia a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispone indemnizar al exgobernante porque fue inhabilitado como candidato a senador para las elecciones generales 2020. Morales inició su actividad como dirigente en los 80 y conforme fue escalando en cargos recibió la “cuota sindical”. Desde los 90 funge como alto dirigente de los cocaleros de Cochabamba. En 1997 fue electo como diputado por el trópico cochabambino por Izquierda Unida. Esto, después de dos intentos fallidos en las elecciones de 1989 y de 1993. En 2002 fue candidato a presidente por el MAS y también postuló a diputado, ello debido a que la Constitución Política del Estado de entonces permitía candidatear a la primera magistratura y a la vez postular a un curul de congresista. Salió como segundo en las elecciones presidenciales, pero nuevamente ganó un escaño en la Cámara Baja. El exmandatario funge como presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba desde hace más de 25 años. Como diputado, estuvo ocho años en el hemiciclo y como gobernante, 14 años en el poder. Morales perdió su inmunidad parlamentaria en octubre de 2001, acusado de la muerte de un policía y un militar. Después de presentar un recurso al Tribunal Constitucional, en marzo de 2002 recuperó su privilegio como legislador. Una dualidad Una fuente que trabajó en el otrora Congreso detalló que Evo Morales, como el resto de los parlamentarios, recibía un salario de entre 3.000 y 3.500 dólares. Asimismo, indicó que como legislador y posteriormente como presidente, Morales se desempeñó al mismo tiempo como dirigente sindical, para defender los intereses de los cocaleros del Chapare. Esto significaba que tenía su influencia como congresista y a su vez promovía movilizaciones con su “poder sindical”. “Tenía una dualidad de funciones que nunca rompió. Los bloqueos de caminos era una fuerza que él desempeñaba como dirigente, cuando fue presidente también era presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Esta dualidad no existe en ninguna parte del mundo”, complementó. “Vicioso del poder” El cofundador del MAS Román Loayza dijo que Morales es “un vicioso del poder”. Esto, porque es dirigente sindical desde más de 30 años y es “mantenido con la cuota sindical” desde ese entonces. Además, recordó que trató de quedarse como presidente de manera indefinida y ahora busca ser candidato a las elecciones del 2025. “Antes de que sea diputado ha sido mantenido con la cuota sindical, con el trabajo de los compañeros del Chapare desde los años 80. Entonces, es un vicioso de poder, eternamente quiere ser dirigente, eternamente quiere ser político y eso no puede ser. Vamos a luchar, sin afectar a Lucho y David, con el Instrumento Por la Soberanía de los Pueblo (IPSP) para que Evo Morales ya no sea candidato”, señaló el exdirigente. Loayza criticó el hecho de que Morales no esté satisfecho con haber gobernado el país durante aproximadamente 14 años. De igual manera, lamentó que los cocaleros del Chapare y algunos miembros del partido oficialista lo tengan “como un eterno presidente” del sindicato y del partido, lo que incluso va en contra de sus estatutos internos. Palabra incumplida Morales recibe desde enero del año pasado su renta vitalicia de 21.640 bolivianos. En 2007, durante sus primeros años como presidente, planteó anular esta remuneración económica que reciben los exmandatarios “Hemos decidido con el compañero Álvaro García Linera, cuando nos vayamos del Palacio de Gobierno no vamos a percibir ningún salario como expresidente o exvicepresidente, hemos planteado una propuesta al Congreso Nacional que el Presidente, Vicepresidente no perciban ningún salario vitalicio”, aseveró hace 15 años. Morales dejó de percibir recursos del Estado durante el tiempo que estuvo exiliado tras la crisis de octubre de 2019.