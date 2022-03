Observan al Vice por promover el odio y hacer apología del delito





22/03/2022 - 08:13:39

Los Tiempos.- Cuestionan que el vicepresidente David Choquehuanca promueva dejar delitos en la impunidad y desobedecer las normas e incurrir en apología del delito, además de llamar de manera reiterada a la confrontación. Analistas dijeron que intenta demostrar poder en medio de la crisis interna que sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS). De forma recurrente, el segundo mandatario del país utiliza los actos públicos para enviar diferentes mensajes, que para algunos críticos son de odio, de reivindicaciones de sectores campesinos, entre otros. “Es todo un tinglado de discurso para seguir justificando un Estado Plurinacional supuestamente dividido, racista, pero estos personajes, entre ellos Choquehuanca, siempre tocan el tema del color, sangre, historia, aimara, quechua, sin llegar a hablar de lo importante: la economía, salud, educación, perspectivas para estos grupos”, indicó el analista y economista Lucio Gonzales. Choquehuanca en su discurso en Copacabana hizo referencia a Santiago Mamani, denunciado por dañar la estatua de Colón en la ciudad de La Paz, además de denominarlo como “nuestra wawa”. “Si alguien le toca, los aimaras nos vamos a levantar, hermanos, los pueblos nos vamos a levantar”, amenazó el segundo mandatario, toda vez que Mamani tiene un proceso en la justicia penal. Problemas internos El sociólogo y exdirigente campesino Mateo Laura dijo que el vicepresidente Choquehuanca fomenta la impunidad y desobediencia a la normativa. “Esta situación, estos discursos reflejan problemas internos, que están siendo visibilizados como un problema del país, de sublevarse, de querer momentos de reconciliación, la desobediencia, que los k’aras, los blancos”, indicó. Dijo que, además, se constituye en un mensaje a ciertos grupos al interior del MAS, al sostener que la lucha no es contra a los blancos, sino contra los k’aras. “Son sujetos que no tienen principios, no tienen valores, no tienen sentimientos, no tienen ética; esos son los k’aras y nuestra lucha es contra ellos”, dijo Choquehuanca en su discurso, calificado como un mensaje para la cúpula del MAS. Apología del delito El legista Ramiro Cárdenas señaló que el vicepresidente Choquehuanca incurrió en lo que se denomina “apología del delito”. “La apología del delito es un término utilizado en el derecho penal para hacer referencia a la defensa de actividades ilícitas”, dijo. Siguió: “Es el acto realizado de modo individual o colectivo, como figura pública o privada, que incita a incurrir en una acción que atenta contra el orden jurídico”. Santiago Mamani (Samka) es el principal procesado por destruir la estatua de Cristóbal Colón, el 2 de agosto de 2021. Su vandalismo fue captado en imágenes y se verifica el momento en que le rompe la nariz. Usan símbolos, raza y victimizarse El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y líder indígena Lino Villca afirmó que los discursos de confrontación lo único que alientan es mantener la división entre bolivianos. “Creo que para aquello debemos bajar ese tono de odio y que lo único que se hace es una convocatoria a la viole ncia”, dijo. Lucio Gonzales, exdirigente de la COB, refiere que estas banderas que utiliza el vicepresidente David Choquehuanca tiene su basamento en la raza. “Tratan de mostrarse como víctimas y tratan de mostrarse como superhéroes ante el resto de la población, están empujándonos a una lucha de razas para mostrar cierta superioridad, esto es propio de un gobierno autocrático”, dijo.