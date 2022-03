Rafael Quispe tiene una orden de aprehensión en su contra por caso de difamación





22/03/2022 - 07:59:01

Erbol.- El exdiputado Rafael Quispe reveló que el juez Edwin Blanco emitió una orden de aprehensión en su contra, dentro de un proceso por difamación, calumnia e injuria interpuesto por el viceministro de Justicia, César Siles. La orden de aprehensión tiene fecha del 10 de febrero. El documento está firmado por el juez Blanco, quien era el fiscal del caso Alexander y ahora enfrenta un juicio por haber acusado sin pruebas al médico Jhiery Fernández. El mandamiento de aprehensión tiene la finalidad de que Quispe asuma defensa en este caso. “El mismo fiscal del caso Jhiery Fernandez ahora contra mí. No conozco el caso ni al demandante, nunca tuve relación con él. Esperemos que la justicia obre con la verdad”, publicó Quispe en redes sociales. Si bien Quispe no conoce el caso, en archivos digitales se puede evidenciar que se le notificó por edicto. Según el edicto, el viceministro Siles Bazán denunció a Quispe por declaraciones que realizó en junio de 2021 en una entrevista televisiva y en sus redes sociales. De acuerdo con la denuncia, Quispe acusó a Siles de ser parte de una “maquinaria corrupta” que habría realizado cobros a cambio de cargos de jueces. Toda vez que no se había podido ubicar el domicilio de Quispe, el denunciante solicitó en noviembre de 2021 notificarle por edicto. El juez dio curso al pedido.