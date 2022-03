Gobierno reconoce liderazgo indiscutible de Evo en el MAS y llama a la unidad en el Instrumento





21/03/2022 - 20:09:43

Erbol.- El Gobierno nacional emitió un comunicado, mediante el cual se pronunció respecto a la situación del MAS-IPSP. Reconoció el liderazgo indiscutible de Evo Morales en el Instrumento Político y advirtió de intenciones que buscan dividir al Instrumento Político, por lo cual llamó a la unidad. “Nuestro Instrumento Político es una obra colectiva del pueblo, que le costó vidas y muchos sacrificios. Dentro de ella, es indiscutible y fundamental el liderazgo del hermano Evo Morales Ayma en la conducción del MAS-IPSP, en la Revolución Democrática y Cultural, la construcción de nuestro Estado Plurinacional, de una Patria Grande digna y soberana, y en la lucha inclaudicable por una sociedad con justicia social”, dice el comunicado. El comunicado surge después de conflictos internos en el MAS, en los cuales se expulsó al diputado Rolando Cuéllar, por cuestionar a Evo Morales y la dirigencia nacional. También tensiones surgidas por declaraciones del Ministro de Gobierno, que generaron el descontento de dirigentes y diputados. El comunicado del Gobierno señala que, desde la fundación del Instrumento Político, la derecha nacional e internacional lo identificaron como el objetivo estratégico a destruir, para buscar restaurar la república colonial y la restitución del modelo neoliberal. El comunicado advirtió que existen también “intentos desestabilizadores por parte de quienes se llenan la boca hablando de democracia y no aceptan la victoria del pueblo en las urnas”. “La victoria del MAS-IPSP es un mal ejemplo para los golpistas de aquí y de otros países, y por eso no se detendrán en sus intentos de acabar con nosotros”, dice le texto. Denunció que se están “reforzado las tácticas no convencionales utilizando todo el poderío de la guerra multidimensional, a la espera de lograr la implosión de las fuerzas internas de nuestro Proceso de Cambio”. Para el Gobierno, se pretende instalar una agenda mediática que intenta posicionar divisiones en el MAS-IPSP. En ese marco, llamó a “cuidar la unidad por sobre cualquier discrepancia interna para conservar las conquistas logradas por el pueblo boliviano”, además de “profundizar lo que se hizo bien y rectificar los errores”. “Las tensiones internas siempre han existido y existirán en los procesos revolucionarios, más aún en un Instrumento Político que aglutina a millones; pero su desarrollo debe derivar en un debate fructífero y de resolución democrática de las contradicciones para enfrentar, aunque con enfoques diversos, las amenazas que nos acechan. Los problemas de la democracia intercultural siempre deben resolverse con más democracia”, sostiene el comunicado. Reconoció también que no asumir una posición autocrítica frente a los problemas, hace que las manifestaciones negativas de los errores aparezcan magnificadas por la oposición y multiplicadas por la acción mediática. “La derecha, al no tener un proyecto alternativo que ofrecer a nuestro país, vive de su antimasismo y se alimenta de nuestras contradicciones. Por ello, es una posición patriótica y revolucionaria cuidar la unidad como lo más preciado para el pueblo”, exhortó el Gobierno. El Gobierno llamó a la “unidad, unidad y más unidad”, como la garantía de la continuidad y la consecución de logros estratégicos de la Revolución Democrática y Cultural. Convocó a las organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad, a la Central Obrera Boliviana, a las diversas organizaciones populares, a toda la dirigencia y militancia del MAS-IPSP, y a las fuerzas políticas de izquierda, a trabajar sin descanso por la unidad del pueblo, y por la estabilidad política, económica y social. “Retribuyamos con unidad, madurez política y responsabilidad histórica, el sacrificio de quienes con su sangre, recuperaron la democracia del pueblo y para el pueblo”, agrega el texto.