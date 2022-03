YPFB lanzará nuevo proceso de selección para el transporte de hidrocarburos líquidos





21/03/2022 - 20:06:06

La Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejó sin efecto el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2022 y lanzará en los próximos días un nuevo proceso de selección y contratación de cisternas para el transporte de hidrocarburos líquidos. “Debido a que algunas empresas no han sido seleccionadas en el proceso, en especial de asociaciones accidentales del rubro, se ha decidido dejar sin efecto el proceso de contratación y lanzar una nueva convocatoria de selección de proponentes, proceso que se hará en virtud a las demandas y requerimientos de YPFB”, dijo en conferencia de prensa, Carlos Zeballos, gerente de Contrataciones de la estatal. Explicó que en un plazo de tres a cuatro días se hará efectiva la nueva convocatoria, con plazos que serán un poco más cortos que la anterior. “Vamos a hacer algunos ajustes en las especificaciones técnicas, a fin de que no vuelvan a repetirse nuevos problemas”, acotó. Por otra parte, el presidente a.i. de YPFB, Enzo Michel, detalló que el proceso de selección del transporte internacional de líquidos de hidrocarburos por cisterna, fijado en el Plan Anual de Contrataciones, se realizó en base a normativa vigente y de manera transparente, mismo que concluyó con la selección de empresas que cumplieron con los requisitos y demandas establecidos por YPFB. “Sin embargo, considerando todas las preocupaciones, considerando lo expuesto por los transportistas que no han cumplido esta etapa, estamos iniciando un nuevo proceso de selección, para cumplir y transparentar todo este proceso de contrataciones”, sostuvo.