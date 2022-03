Román Loayza a Evo: No puedes ser tan dictador o autoritario para no escuchar críticas





21/03/2022 - 17:28:55

Página Siete.- Ante las recientes muestras de división que se evidencia al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), el cofundador del "instrumento político" Román Loayza se refirió al expresidente Evo Morales y dijo este lunes que no puede ser “dictador o autoritario”, para no escuchar las críticas de sus mismos militantes. "Esta situación de expulsión de compañeros por criticar el mal accionar de la dirigencia es la gota que rebasa el vaso, no puedes ser tan dictador o autoritario para no querer escuchar las críticas constructivas, esto se sale de control y evidencia una dictadura a partir de la era de Evo Morales como dirigente y autoridad", declaró Loayza, según reporte desde Sucre del periodista Edwin Urizar Campos. Las declaraciones ocurrieron luego de la expulsión del diputado cruceño Rolando Cuéllar, quien pese a ser parte del MAS fue echado por la dirigencia del partido, acusándolo de "traidor". “Creo que críticas constructivas no acepta Evo Morales y el Lucho (presidente Luis Arce) acepta lo que Evo dice, por eso han expulsado (…). Dictadura hay desde Evo Morales, pero el actual gobierno no debe ser ni de Evo, ni de Cuba ni de Venezuela, sino debe ser del pueblo”, manifestó Loayza a radio Fides. Cuéllar cuestionó en reiteradas ocasiones a Morales, quien ocupa el cargo de líder del partido político desde 2015 y observa que a la fecha no hay renovación. Asimismo anunció que es necesario refundar el MAS-IPSP, y que así como lo hizo en Cochabamba, ahora trabaja en la refundación en Sucre, una población que también tiene raíces quechuas. “Es necesario refundar, aquí en Sucre he dicho que con los quechuas vamos a refundar el instrumento político, por eso que vean porque en Cochabamba he fundado, ahora en Sucre, Chuquisaca, porque es también quechua. Entonces aquí queremos hacer la refundación, pero respetando la Constitución Política, respetando al Gobierno actual y a David Choequehuanca”, señaló Loayza.