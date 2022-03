Ropavejeros de Bolivia se movilizan en Tarija y exigen la abrogación del decreto 28761





21/03/2022 - 17:25:10

El País.- Los comerciantes de ropa usada de Bolivia protagonizaron la mañana del lunes una marcha para exigir al gobierno nacional la abrogación del Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación de ropa usada en el país. La movilización se realizó en la ciudad de Tarija, lugar donde en las próximas horas se llevará a cabo el congreso ordinario nacional de los comerciantes de ropa y prendería a medio uso para elegir al nuevo directorio y determinar las nuevas medidas de protesta. El dirigente sindical de ropa usada, William Linares, informó en Fides que mientras el Gobierno no brinde una solución inmediata al pliego del sector ropavejero, quienes se dedican a este rubro no podrán cumplir el Decreto porque es su único medio de ingreso económico, ante la falta de ofertas laborales en el país. El último dato oficial detallaba que en Cercado son 2.000 comerciantes que se dedican a la venta de ropa usada, cifra que podría haber incrementado por la pandemia y por la falta de fuentes laborales. A nivel nacional son 50.000 familias que se dedican a esa actividad. “Nuestro sector es un sector que se dedica a la venta de ropa y prendería a medio uso por necesidad y no por capricho, lamentablemente son años que nosotros hemos peregrinado con marchas, sufriendo decomisos, abusos y atropellos por parte de la Aduana y los militares y hasta ahorita estamos en foja cero porque no nos quieren atender”, mencionó. El Decreto Supremo 28761, en vigencia desde el 21 de junio de 2006, prohíbe la importación de ropa usada en el país y plantea la reconversión productiva para todos los “ropavejeros”, pero esa norma no se cumple y, en los últimos años, el comercio de ropa americana se incrementó e incluso sumó otros artículos de hogar, juguetes, zapatos, menaje de cocina, bisutería; y no solo se venden en ferias, también en locales en pleno centro de la cuidad.