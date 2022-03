Alias Camilo, el argentino de las Farc que estuvo en Bolivia y que Piedad Córdoba no quiere que lo extraditen





21/03/2022 - 17:14:45

Infobae.- Facundo Molares Schoenfeld, mejor conocido como alias "Camilo", "Argentino" o "Che", fue un integrante de las guerrillas extintas de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia Farc, donde se destacó en la columna "Teófilo Forero". Molares se sometió al acuerdo de Paz que terminaron con esa guerrilla en el 2016 pero como indicó el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez al diario El Tiempo: "El ciudadano argentino aparece en los listados generales de desmovilizados, pero nunca apareció y quedó por fuera del proceso de paz porque no se acreditó". Alias "Camilo" fue identificado posteriormente en Bolivia en el 2019 y pese a que aseguraba ser un fotoperiodista fue detenido por las autoridades de ese país. En su momento el gobierno interino de Jeanine Añez Chávez mostró documentos que revelaban que Molares Schoenfeld, quien fue militante del Partido Comunista en la Argentina, había formado parte de una columna de las FARC en Colombia, había llegado a Bolivia como "instructor" de las facciones del MAS que defenderían a Evo, por lo que lo acusaron de haber participado de los enfrentamientos en Montero, Santa Cruz. Luego de complicaciones ocasionadas por el coronavirus y unas fallas renales, volvió a su natal Argentina para ser capturado en la provincia de Chubut, al norte de ese país a finales del año pasado. También puede leer: Un avión con 132 pasajeros se estrella en el suroeste de China Sobre Facundo Molares Schoenfeld, reposa una circular roja de la Interpol, que lo solicita en Colombia por secuestro agravado del diputado Armando Acuña y por tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Hay material audiovisual en el que se puede apreciar a alias "Camilo o Che" en la liberación del diputado Armando Acuña secuestrado en el 2009. En este fragmento se aprecia a Piedad Córdoba, junto al diputado liberado en un vestido de paño que lo habrían obligado a usar. Este hecho llegó a ser fuertemente cuestionado incluyendo por el mismo Acuña, que señaló su liberación como un show mediático. Por su parte Piedad Córdoba expresó días después de la captura en Argentina de Molares: "Me parece injusto lo que está ocurriendo, exijo la libertad y no extradición. Si por lo que lo acusan se hizo dentro de la guerra, no veo por qué el Gobierno colombiano está exigiendo la extradición para que responda por temas que se hicieron en el conflicto armado que, luego en el acuerdo, se entiende que no hay que llamar a juicio a nadie", mencionó en un vídeo publicado a través de las redes digitales. El gobierno Nacional por su parte espera que desde la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, sea extraditado Facundo Molares Schoenfeld, a quién se le desarchivó un proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 24 de febrero. También fuentes han señalado que alías "Camilo" al igual que varios compañeros de la columna "Teófilo Forero", formaron parte de la disidencias de la "Nueva Marquetalia". Sobre Molares algunos sectores de Argentina mencionan: "es parte de una avanzada de la izquierda en América Latina, amparada por políticos, activistas argentinos (que posan con candidatos en Colombia) e incluso miembros de la diplomacia", mientras que para otros medios resaltan a Facundo como un pensador de América Latina.