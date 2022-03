Ministro de Salud exhorta a la población a no bajar las medidas de bioseguridad





21/03/2022 - 17:06:25

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, recordó este lunes que la pandemia del coronavirus no desapareció y que aún persiste el acecho de nuevos contagios, por lo que no es posible pensar en dejar de lado las medidas de bioseguridad y exhortó a la población no bajar la guardia y mantener las medidas de protección en contra del COVID-19. “El que el alcalde (Iván) Arias plantee esa situación (dejar uso del barbijo), es irrelevante. En este momento, nos encontramos en una situación donde no podemos creer que el incremento de casos va a ceder, no podemos pensar que la pandemia ha terminado o el virus ha desaparecido”, dijo en conferencia de prensa. Bolivia presentó un descenso de casos positivos en la semana epidemiológica 11 luego de que la anterior expusiera un ascenso de casos, según el informe del Ministerio de Salud y Deportes, los mismos llegaron a 2.312, es decir, un -3%, siendo cinco los departamentos que incidieron para ese resultado. El Ministro de Salud expuso que lo que ocurre en gran parte del mundo en relación al comportamiento de la pandemia, debe hacer que Bolivia mantenga la vigilancia epidemiológica activa, las medidas de bioseguridad sean extremadas porque el hecho que se tenga una desescalada de casos no significa que “debemos relajarnos”. “No podemos bajar la guardia en ningún momento, las medidas de bioseguridad como el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación de ambientes, no solamente evita el coronavirus, creemos que este es el momento que extrememos las medidas de bioseguridad”, recomendó la autoridad, según un boletín institucional.