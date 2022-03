Doria Medina revela que está saliendo de un cáncer diagnosticado el año pasado





21/03/2022 - 16:25:49

Erbol.- El empresario y político Samuel Doria Medina reveló que en 2021 fue diagnosticado con cáncer, sin embargo, está saliendo de la enfermedad tras haber superado el tratamiento duro. “Por suerte estoy saliendo de un cáncer. Me detectaron el año pasado ya el tratamiento duro y estoy saliendo adelante”, dijo con el periodista Carlos Valverde. Informó que atravesó una quimioterapia y que le falta el tratamiento de radioterapia, cuyo objetivo es evitar que el cáncer no vuelva. Reveló que la enfermedad se le detectó cuando se hizo su examen de salud anual. Indicó que los médicos notaron sangre en la orina y establecieron que tenía un problema en la vejiga. Samuel señaló que atravesó quimioterapias cada 15 días y que estuvo dos meses en esa etapa. Dijo que ese tratamiento lo dejó “la lona unos tres días” e incluso no tenía fuerza ni para abrir los ojos. Si bien confesó que le causó miedo la situación, optó por encarar la recuperación con un enfoque metódico, en el cual sabía la necesidad de alimentarse para mejorar, a pesar de que no tenía ganas. Destacó la mejoría que ha tenido y que incluso ha llegado a correr en la ciudad de La Paz. Doria Medina resalto la importancia de la haber detectado el cáncer a tiempo, porque de esa manera pudo tratarlo de manera efectiva y ya estar retornando a sus actividades.