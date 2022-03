Por qué no se debe limpiar la pantalla de un celular con alcohol o papel higiénico





21/03/2022 - 11:09:28

Infobae.- Muchos usuarios cuentan con un teléfono inteligente hoy en día; sea un iPhone o Android, y que seguramente se dan cuenta de que la pantalla móvil a menudo está sucia muy fácilmente porque las huellas dactilares a menudo están impregnadas a la misma. Sin embargo, por desconocimiento, a menudo es limpiada con papel higiénico, telas, alcohol y otros productos de limpieza que pueden dañar su teléfono inteligente. ¿Cuál es la forma correcta de limpiarlo? Infobae ofrece recomendaciones que ayudarán a mejorar la limpieza del celular, y evitar que otros productos rayen la pantalla de un dispositivo. Errores comunes para limpiar la pantalla de un dispositivo Muchas personas cometen errores al utilizar líquidos; como el alcohol, los limpiadores de vidrio o el amoníaco para limpiar la pantalla de su teléfono inteligente, y que creen que no traerá ninguna consecuencia. Sin embargo, están muy equivocados. Estos productos se usan a menudo en la limpieza celular, y que pueden terminar dañando la pantalla en el lado izquierdo de la pantalla, lo que hará, con el tiempo, las imágenes aparecerán sin la misma calidad y nitidez que cuando el dispositivo llego a las manos del usuario. Un error muy popular que todos hacen al limpiar la pantalla de su teléfono inteligente es usar papel higiénico o toallas desechables, porque a menudo dejan pelusas en la superficie. También se recomienda para evitar el uso de telas de cocina, su propia ropa, entre otras telas. Cómo limpiar correctamente la pantalla de un teléfono inteligente La mejor manera de limpiar la pantalla de su teléfono móvil con una tela de microfibra, hecha de una tela suave, no dañará ni rayará el panel de control del dispositivo. Aunque se puede usar seca, también puede se puede humedecer con algunos productos. Los limpiadores de pantalla más recomendados, son productos con componentes especiales que no son perjudiciales para la superficie y evitan que el polvo sea fácilmente bajo. Si no se consigue, también puede usar agua destilada pequeña Cabe recordar que estos líquidos no deben ser empleadas directamente en la pantalla móvil; pues primero hay que usarlos para humedecer un pedazo de tela pequeño, que debe frotar lentamente por la superficie. Cuando haya terminado, use la parte seca para eliminar cualquier residuo de agua. Cómo limpiar los altavoces de un teléfono inteligente si le ha caído agua Uno de los problemas más graves que puede ocurrir con un smartphone, como con cualquier otro dispositivo, es la presencia de líquidos; como el agua en su interior. Si bien hay casos en los que el daño no se puede reparar, muchos otros se pueden reparar con algo tan simple como el software de la tienda de Android. ¿Puede una app limpiar el agua de tu celular Android o iPhone? La respuesta es que depende y varía según el resultado que se quiera conseguir. Uno de los daños por líquidos más comunes en los teléfonos inteligentes es el mal funcionamiento de los altavoces. Cómo identificar las aplicaciones que ponen lento a un celular Android El proceso consiste en los siguientes pasos: Ajustes > Almacenamiento > Aplicaciones. Una vez que el usuario se encuentre en la última sección mencionada, hay que que reordenar los resultados por la capacidad de cada aplicación para ver qué aplicaciones están ocupando espacio en el teléfono. Una vez averiguado cuánto espacio ocupa cada uno, se puede eliminar las aplicaciones que no son usadas. Por otro lado, si se busca liberar RAM en el dispositivo, hay que dirigirse a Ajustes > Sistema > Opciones para desarrolladores > Servicios en ejecución para analizar cuáles de las aplicaciones están consumiendo más RAM. Aquí se puede determinar cuáles necesitan más energía y apagarlos. Como información adicional, se le recomienda eliminar los datos almacenados en WhatsApp, ya que esta aplicación de mensajería instantánea suele almacenar una variedad de fotos, videos, audios y documentos que se transfieren entre chats.