Daredevil y las series para adultos de Marvel cambian de plataforma





21/03/2022 - 11:04:50

Infobae.- 2021 fue un año asombrosamente brillante para las series de Marvel estrenadas en Disney+: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…? y Hawkeye marcaron una calidad artística y una ambición sin precedentes en el nivel de las series. Nunca se había visto un quinteto tan sólido estrenado en un mismo ciclo. Pero aunque Disney tenía la felicidad de cerrar un año perfecto, había algo pendiente: las series de Marvel que estaban en Netflix. Algunas de las cuales tenían y tienen una enorme popularidad. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders fueron estrenadas entre abril del 2015 y enero del 2019. Aunque no todas lograron la misma calidad ni el mismo éxito, juntas suman un peso que las hace una pieza indispensable del mundo Marvel. Sí, son series para un público más adulto, con un contenido muy diferente a lo que habitualmente se ve en el Marvel actual. ¿Podrían, a pesar de las diferencias, integrarse eventualmente a la plataforma Disney+? La respuesta asomó de forma muy concreta en Spider-Man sin regreso a casa, donde Matt Murdock/Daredevil aparecía en su rol de abogado, aunque también se veía su condición de superhéroe. No era la primera pista, pero sí la más importante. Los fans se dieron cuenta: Daredevil y las demás series Marvel para adultos se iban a unir a Disney. En total son seis títulos que el 1 de marzo dejaron de estar en Netflix. Daredevil, tres temporadas, estrenada en el 2015. Tuvo una aprobación instantánea y les sacó a los seguidores el sabor amargo de la versión del año 2003. Matt Murdock (Charlie Cox) es un abogado de Nueva York que se ha quedado ciego pero ha desarrollado sus cuatro sentidos restantes. Todo estaba bien en esta serie donde el villano Wilson Fisk/Kingpin era interpretado magistralmente por Vincent D’Onofrio. El éxito de este título abrió la puerta para todos los demás. Jessica Jones, tres temporadas, estrenada a finales del 2015. Krysten Ritter interpreta a Jones en esta serie sobre una superheroína traumada que abre su propia agencia de detectives. Es un tono diferente al de Daredevil debido al rol principal y a su condición de investigadora. Aunque sigue siendo el mismo universo, ciertos elementos de realismo la hacen verse muy diferente. Luke Cage, dos temporadas, estrenada en el año 2016. Mike Colter es el protagonista de esta historia acerca de un superhéroe que es a su vez un fugitivo de la ley. Se refugia en su barrio, Harlem, y luego de resolver algunos conflictos propios se termina por convertir en un héroe del lugar. Es un personaje Marvel enfocado en el mundo de la comunidad afroamericana, lo que también marca su estética y su tono. Todo grupo de series tiene su traspié y Iron Fist es la serie menos querida del grupo. Dos temporadas tuvo, sin embargo, pero con un rechazo de los especialistas que la calificaron directamente de mala. Acá el protagonista es un poderoso empresario que ha vuelto luego de muchos años para recuperar su compañía. Las artes marciales y la magia tienen un peso muy grande en esta serie protagonizada por Finn Jones. The Punisher se estrenó en el año 2017 y tuvo dos temporadas. Jon Bernthal interpreta a Frank Castle / Punisher, un exmilitar decidido a vengar la muerte de su familia a cualquier precio. Se trata de la serie más violenta de todo el conjunto, porque es una historia de un vengador, no de un superhéroe. La trama es muy conocida porque fue llevada al cine en tres ocasiones anteriormente. The Defenders, una miniserie que es un crossover de los personajes de las series anteriores, a excepción de The Punisher. Aquí los héroes deben unirse para combatir un enemigo en común: The Hand. La gran villana de la historia está interpretada por Sigourney Weaver. Con este relato se consolidaba la idea de universo en común, más allá de las apariciones cruzadas que asoman en cada una de las series. Las seis series conforman un todo.