El impacto podría ser enorme: Un estudio alerta de los efectos del covid largo en la memoria y la concentración





21/03/2022 - 10:06:26

El covid prolongado, también conocido como síndrome post-covid (PCC) o covid largo, puede afectar gravemente a la memoria y la concentración, según se desprende de los resultados de un nuevo estudio en línea denominado 'COVID and Cognition' (COVCOG, por sus siglas en inglés) a cargo de un equipo de científicos británicos. La investigación, cuyas conclusiones fueron publicadas en dos volúmenes el pasado 17 de marzo en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, se basa en el monitoreo durante 18 meses del estado de 181 pacientes con PCC, reclutados entre octubre de 2020 y marzo de 2021. La mayoría de ellos se contagió al menos seis meses antes del inicio del estudio, teniendo solo unos pocos que ser hospitalizados. Además de los enfermos, los expertos incluyeron a 185 individuos sanos a modo de comparación. Siete de cada diez de los 181 participantes de la investigación con covid largo admitieron tener dificultades a la hora de concentrarse y problemas con la memoria meses después de la infección. En particular, un 68 % sufrieron episodios de olvido y un 60 % no podía encontrar palabras apropiadas al hablar. Estos síntomas se tradujeron en una capacidad reducida para memorizar palabras y dibujos durante test cognitivos. En los pacientes con síntomas iniciales de la enfermedad más graves los resultados fueron aún peores. Paralelamente, a la mitad de los pacientes observados le resultó difícil convencer a los médicos profesionales de que se tomaran en serio sus síntomas. Mientras, un 75 % de los participantes con coronavirus prolongado no podía trabajar durante mucho tiempo. "Se trata de una prueba importante de que cuando las personas dicen tener dificultades cognitivas después del covid, éstas no son necesariamente el resultado de la ansiedad o la depresión. Los efectos son cuantificables: está ocurriendo algo preocupante", señaló Muzaffer Kaser, uno de los autores del estudio, citado en un comunicado de la Universidad de Cambridge. Por su parte, Lucy Cheke, otro investigador en el marco del COVCOG, subrayó que el covid largo "ha recibido muy poca atención a nivel político o médico". "Cuando los políticos hablan de 'vivir con el covid', es decir, de una infección no mitigada, esto es algo que ignoran. El impacto en la población trabajadora podría ser enorme", advirtió. Cabe destacar que el reclutamiento de los participantes se realizaba cuando la variante alfa y la original prevalecían entre los enfermos, por lo que los hallazgos del estudio no contienen datos sobre el covid prolongado asociado con las variantes delta u ómicron. Entretanto, los científicos planean continuar el rastreo de los observados para documentar cuán persistente serán sus síntomas. Además, ya se está formando una nueva cohorte para indagar en las repercusiones del PCC en el caso de ómicron y delta. RT