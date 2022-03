Manifestante contra la guerra en la TV de Moscú insta a otros rusos a alzar la voz





21/03/2022 - 09:57:18

VOA.- La editora rusa que protestó contra la invasión de Ucrania por parte de Moscú durante un noticiero de la televisión estatal llamó el domingo a otros rusos a hablar en contra de la "espantosa guerra". Mientras trabajaba para el canal de televisión Channel One en Moscú, Marina Ovsyannikova irrumpió en un noticiero vespertino el lunes pasado con un cartel que decía "No a la guerra". Posteriormente fue detenida, multada con 30.000 rublos (280 dólares) y luego liberada en espera de un posible enjuiciamiento, pero rechazó una oferta de asilo por parte de Francia. El domingo, describió a la prensa estadounidenses su decisión de protestar como "espontánea", pero dijo que durante años se había estado acumulando una sensación de profunda insatisfacción con su gobierno, un sentimiento que dijo que compartían muchos de sus colegas. "La propaganda en nuestros canales estatales se estaba distorsionando cada vez más y la presión que se ha aplicado en la política rusa no podía dejarnos indiferentes", dijo al programa "This Week" de ABC News. "Cuando hablé con mis amigos y colegas, todos hasta el último momento no podían creer que tal cosa pudiera suceder, que esta espantosa guerra pudiera tener lugar", dijo desde Moscú, hablando a través de un intérprete. "Tan pronto como comenzó la guerra, no podía dormir, no podía comer. Vine a trabajar, y después de una semana de cobertura de esta situación, el ambiente en [Channel One] era tan desagradable que me di cuenta de que no podía regresar". Ovsyannikova dijo que consideró unirse a una protesta en una plaza pública, pero vio que los manifestantes estaban siendo arrestados y se enfrentaban a la cárcel. "Decidí que tal vez podría hacer algo más, algo más significativo... y podría mostrarle al resto del mundo que los rusos están en contra de la guerra, y podría mostrarle al pueblo ruso que esto es solo propaganda". Dijo que esperaba "tal vez estimular a algunas personas a hablar en contra de la guerra". El cartel que sostenía detrás de una presentadora de noticias decía: "Detengan la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo". Ovsyannikova, quien renunció a su trabajo, dijo el jueves a la televisión France 24 que su protesta había "roto la vida de nuestra familia", y que su hijo pequeño estaba particularmente ansioso. "Pero tenemos que poner fin a esta guerra fratricida", agregó.