Nueva Zelanda enviará ayuda militar no letal a Ucrania





21/03/2022 - 09:53:27

VOA.— Nueva Zelanda informó que planea gastar 3,46 millones de dólares para ayudar a las fuerzas ucranianas a luchar contra los rusos. El gobierno de Wellington dijo que el dinero adicional contribuiría principalmente a un Fondo Fiduciario de la OTAN que proporciona combustible, raciones de alimentos, equipos de comunicación y botiquines de primeros auxilios. El ejército de Nueva Zelanda también proporcionará equipo táctico, incluido chalecos antibalas. Lo más probable es que la entrega de esta ayuda no letal sea realizada por aviones de las fuerzas de defensa de Nueva Zelanda, y también podría involucrar al ejército australiano. La primera ministra Jacinda Ardern dijo el lunes que su país está ansioso por ayudar. “Hoy, el gobierno también ha decidido apoyar a las fuerzas armadas ucranianas con equipo de defensa táctica como chalecos antibalas y cascos”, dijo Ardern. “Los anuncios de hoy se suman a las sanciones económicas continuas que hemos impuesto a través de la Ley de Sanciones de Rusia recientemente promulgada, así como a los 6 millones de dólares neozelandeses proporcionados anteriormente en apoyo humanitario, lo que eleva nuestra contribución total a 11 millones de dólares neozelandeses. Las sanciones impuestas en todo el mundo están surtiendo efecto y, por lo tanto, Nueva Zelanda seguirá desempeñando su papel de apoyo a nuestros socios para que se opongan a esta guerra”.

Un automóvil se incendia cerca de un hospital de maternidad impactado por los bombardeos rusos en Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. Las autoridades de Nueva Zelanda no han decidido proporcionar ayuda letal a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, han impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje a varios políticos y militares rusos. La ley permite a Nueva Zelanda congelar los activos de aquellos asociados con Rusia. La primera ministra Ardern dijo que no sería una sorpresa si Nueva Zelanda fuera golpeada por sanciones de represalia por parte de Rusia. Ella dijo que la invasión de Ucrania el 24 de febrero por parte de Rusia fue una gran interrupción del orden internacional basado en reglas. El gobierno ha dicho que los neozelandeses que viajen a Ucrania para luchar en el conflicto probablemente no infrinjan ninguna ley nacional, aunque el consejo oficial es que los ciudadanos no viajen a la región.