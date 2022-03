Grecia promete reconstruir clínica de maternidad bombardeada en Mariúpol





21/03/2022 - 09:49:07

VOA. — Grecia ha ofrecido reconstruir una clínica de maternidad bombardeada en Mariúpol, Ucrania devastada por la guerra. El ataque ruso que mató a una mujer embarazada y a su hijo, dejando decenas de heridos, desde entonces ha provocado indignación mundial. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunció la iniciativa después de conversaciones con sus homólogos de Italia, España y Portugal. Todas estas naciones y Grecia luchan por hacer frente a las repercusiones de la ofensiva rusa en Ucrania. Tenemos que considerar el fortalecimiento de la Unión Europea y las consecuencias de una crisis energética que ahora enfrentamos, dijo Mitsotakis el viernes. Como miembros de la OTAN, agregó, también debemos considerar aumentar los presupuestos de defensa. Sin embargo, cuando el primer ministro griego expresó lo que llamó su aborrecimiento por la invasión rusa, enfatizó la necesidad de no perder tiempo en ayudar a reconstruir una Ucrania devastada por la guerra, especialmente Mariúpol, hogar de al menos 100.000 griegos. Esta no es solo una ciudad con una fuerte presencia griega, dijo Mitsotakis, sino una ciudad que se ha convertido en un emblema de resistencia contra la agresión rusa. Y si bien nuestra decisión de reconstruir la clínica de maternidad puede ser un pequeño gesto, es una tarea importante reconstruir Ucrania una vez que termine esta guerra, con suerte pronto, agregó. Miles de griegos han vivido en Mariúpol desde el siglo XVIII. Según algunos relatos, que se remontan al siglo VI a. C., una larga historia que se vio amenazada el mes pasado cuando un convoy de docenas de automóviles que evacuaban a decenas de griegos fue atacado, matando a 10 griegos. Pero el incidente mortal ha agriado los tradicionales lazos de amistad entre Atenas y Moscú. También cambió el sentimiento público en Atenas, ya que la mayoría se puso del lado de Ucrania y contra el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien los griegos han reverenciado en el pasado. Atenas ha donado unas 40 toneladas de fusiles Kalashnikov y granadas propulsadas por cohetes para ayudar a los combatientes ucranianos. También ha acogido a miles de refugiados ucranianos de ascendencia griega, invitándolos a solicitar más de 50.000 puestos de trabajo en los sectores del turismo y la agricultura. Sin embargo, este apoyo activo a Ucrania tiene a Grecia preparándose para más problemas financieros, esta vez apuntando a su mayor industria lucrativa: el turismo. Un destino de verano muy popular para los rusos, el Kremlin ahora desaconseja viajar a Grecia. Se esperaban hasta 500.000 turistas rusos este año. Y si bien el número puede representar una pequeña porción de los 34 millones de visitantes que visitaron el país en su año récord en 2019, Grecia ha estado luchando durante la pandemia para recuperar esas cifras. Es una pérdida, dicen los funcionarios, que Grecia puede permitirse incluso si se trata del precioso precio de salvar su patrimonio.