Ucrania rechaza ultimátum ruso para entregar Mariúpol





21/03/2022 - 09:32:28

VOA.- Ucrania rechazó un ultimátum ruso para entregar la ciudad sitiada de Mariúpol el lunes, mientras las fuerzas rusas realizaban más bombardeos en la capital ucraniana, Kiev. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, rechazó la demanda rusa y dijo que Rusia debería abrir corredores humanitarios para que las personas puedan salir de Mariúpol. “No se puede hablar de ninguna rendición, de dejar las armas. Ya hemos informado a la parte rusa sobre esto”, dijo Vereshchuk al medio de comunicación ucraniano Pravda. Según la agencia de noticias estatal rusa RIA, el Ministerio de Defensa de Rusia le dio al ejército de Ucrania una fecha límite antes del amanecer del lunes y se refirió a negarse a rendirse como ponerse del lado de los "bandidos". Los bombardeos durante la noche golpearon un centro comercial en Kiev y mataron al menos a cuatro personas. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó el lunes de intensos combates al norte de Kiev, pero dijo que los avances rusos hacia la capital se han estancado con la mayor parte de las fuerzas rusas aún a más de 25 kilómetros del centro de la ciudad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, le dijo a Fareed Zakaria de CNN en una entrevista transmitida el domingo que si no se llega a un acuerdo negociado con Rusia “significaría que esta es una tercera guerra mundial”. Zelenskyy ha pedido conversaciones de paz integrales con Moscú que restauren la integridad territorial y brinden justicia a Ucrania. El principal negociador de Rusia ha dicho en los últimos días que las partes se han acercado a un acuerdo sobre el tema de que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y adopte un estatus neutral. Zelenskyy dijo a CNN que las fuerzas rusas ingresaron a Ucrania “para exterminarnos, para matarnos”, pero prometió que Ucrania no cedería su soberanía ni su integridad. “Los rusos han matado a nuestros hijos. Ya no se puede revertir la situación. No se puede exigir a Ucrania que reconozca algunos territorios como repúblicas independientes. Estos compromisos simplemente están mal”, dijo Zelenskyy. Los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña tienen previsto participar en una llamada el lunes para discutir lo que la Casa Blanca llamó “sus respuestas coordinadas al ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania”. La reunión se produce días antes de una cumbre de la OTAN, una reunión del G-7 y una cumbre del Consejo Europeo, todas centradas en la situación en Ucrania. Una escuela de arte de Mariúpol, donde unas 400 personas habían encontrado refugio, fue bombardeada por las fuerzas rusas la madrugada del domingo. El ayuntamiento de Mariúpol dijo que el edificio fue destruido en el ataque. La información sobre los sobrevivientes no estuvo disponible de inmediato. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo a “Face the Nation” de CBS que cree que las fuerzas rusas están recurriendo a estos brutales ataques contra civiles porque su “campaña militar está estancada”. “Esto es realmente repugnante”, dijo Austin. Solo unos días antes, un ataque aéreo ruso tuvo como objetivo un teatro donde se habían refugiado cientos de personas. La palabra "NIÑOS" había sido escrita en ruso en letras grandes visibles desde el cielo en el suelo justo afuera del teatro, para alertar a las fuerzas rusas de quién estaba adentro. Más de 100 han sido rescatados del teatro y aún no está claro cuántas víctimas causó el ataque. La ciudad continúa resistiendo a las fuerzas militares rusas, que tienen que participar en tácticas de desgaste y combates urbanos que requieren ir de un edificio a otro. “Mariúpol aún no ha caído. Está sin comida, combustible, agua, todo menos el corazón. Todavía están luchando muy duro”, dijo el domingo el general retirado David Petraeus a CNN. Miles de residentes de Mariúpol han sido sacados a la fuerza de sus hogares a territorio ruso, según un comunicado del ayuntamiento de Mariúpol en su canal Telegram. “Los ocupantes se llevaron ilegalmente a personas del distrito de Livoberezhny y del refugio en el edificio del club deportivo, donde más de 1.000 personas (en su mayoría mujeres y niños) se escondían de los constantes bombardeos”, indicó el comunicado. “Lo que los ocupantes están haciendo hoy es familiar para la generación anterior, que vio los horribles eventos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis capturaron a la fuerza a las personas”, dijo el alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko. Rusia sigue estancada Austin dijo que las fuerzas rusas en todo el país han sido ineficaces ya que las fuerzas ucranianas continúan debilitando a las tropas rusas con armas proporcionadas por Estados Unidos y los aliados de la OTAN. “Tuvo el efecto de que él (Putin) moviera sus fuerzas a una trituradora de madera”, dijo Austin a CBS. Funcionarios estadounidenses han estimado que los ucranianos han matado a más de 3.000 soldados rusos desde que comenzó la invasión. Al menos cinco de ellos han sido oficiales rusos de alto rango, según el gobierno ucraniano. Mientras tanto, el ministro de Defensa de la vecina Eslovaquia dijo el domingo que los sistemas de defensa aérea Patriot comenzaron a llegar a Eslovaquia desde los países socios de la OTAN. Los sistemas serán operados por tropas alemanas y holandesas para ayudar a reforzar la defensa del flanco este de la OTAN, en un movimiento impulsado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) informa que al menos 902 civiles han muerto y más de 1.459 han resultado heridos hasta el sábado, aunque advierte que es probable que el recuento real sea mayor. La mayoría de las muertes se debieron a explosiones causadas por bombardeos de artillería pesada y múltiples misiles y ataques aéreos, dijo el ACNUDH. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo que 112 de los muertos eran niños. Millones de personas han huido de sus hogares desde la invasión rusa. “La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero”, tuiteó el domingo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grande.