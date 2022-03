Los conflictos en el MAS no cesan; siete regionales piden renovación





21/03/2022 - 09:00:36

Los Tiempos.- Los conflictos en el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cesan tras la expulsión de la dirigente de las mujeres interculturales, Angélica Ponce, y del diputado Rolando Cuéllar. Ayer, las direcciones departamentales de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y otras cuatro regionales solicitaron un congreso nacional para renovar la directiva, que está al frente de Evo Morales. En tanto, el presidente Evo Morales rechazó que haya división y aseguró que lo que existe es “traición”. Sin embargo, pidió a los militantes apartados que vuelvan y no sean utilizados por la derecha. La dirigente de la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, expulsada de esa organización, manifestó que esta solicitud de un congreso ya se hizo hace mucho tiempo, pero no fue escuchada por la direccional nacional del MAS. Consideró que es hora de dar paso a nuevos liderazgos. El congreso nacional del MAS se ha postergado desde la campaña para las elecciones subnacionales. Ahora, la dirigente de las mujeres interculturales y directora de la Madre Tierra del Ministerio de Medio Ambiente, aseguró que: “Hay una situación crítica dentro del MAS. Siete direcciones departamentales pidieron un congreso nacional para renovar a la directiva y evaluar la situación de Evo Morales. Hace siete años sigue manejando el instrumento y quiere hacerse ratificar con una sola organización. Vamos a pedir que se someta a una votación”, explicó. Además, reveló que cuando Evo Morales retornó de Argentina, luego de dejar su asilo en México por la crisis política de 2019, le sugirió que se dedique a su casa. “Cuando Evo llegó de Argentina yo esperaba que nos dé gracias por la lucha que realizamos, pero me dijo: tú deberías estar en la cocina. Eso dolió”, dijo Ponce. CUESTIONAN AL VICE Y EVO VE “TRAICIÓN” La representante de las mujeres interculturales cuestionó al vicepresidente del MAS, Gerardo García. Angélica Ponce dijo: “Nosotros como interculturales nunca no lo hemos puesto, lo ha puesto Evo a dedo”. Tras la llegada de Evo de Argentina también se alejaron la senadora Eva Copa, porque no se aceptó que sea candidata a la alcaldía de El Alto. En Pando, la alcaldesa Ana Lucía Reis también se alejó del MAS para ser candidata al municipio. Ambas obtuvieron el triunfo en las urnas. El líder del MAS, Evo Morales, dijo: “En el MAS no hay división; hay traición, desde el primer momento siempre hay traición, como Alejo, como Román”.