Evo y línea dura del MAS hablan de traidores; Cuéllar activa denuncias





21/03/2022 - 08:48:43

Página Siete.- El expresidente Evo Morales y la línea dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde el Chapare posesionan el discurso de que en el partido azul no existe división, pero sí hay traidores, en alusión al diputado cruceño Rolando Cuéllar. En respuesta, el aludido exigió presentar pruebas y anunció que hoy activa las denuncias contra sus detractores. “En el MAS no hay división, lo que sí hay es traición. Desde el primer momento, siempre ha habido traición, (…) una cosa es división, otra cosa es traición”, insistió Morales en su programa “Evo es pueblo, líder de los humildes” de la radio cocalera Kawsachun Coca. En esa línea, el senador Leonardo Loza, quien lo acompañó en el programa radial, enfatizó en la idea de que existen “traidores” en el partido azul y aseguró que el MAS “nunca” se dividirá. “No (es) extraño que algunos útiles a la derecha hablan mal de Evo, hablan mal del trópico, se inventan discursos para intentar fragmentarnos (…) No estamos divididos y nunca nos vamos a dividir. Habrá traidores que se van a vender, que se van a ir como chitacos detrás de los grandes opresores, pero el pueblo, bajo el liderazgo de nuestro hermano Evo, vamos a seguir unidos”, subrayó Loza. Ambos evitaron citar el nombre de Cuéllar. La semana pasada, la comisión disciplinaria del MAS anunció la expulsión del diputado Cuéllar, quien lidera la corriente renovadora en el oficialismo. El legislador cruceño pide, junto al Bloque Oriente que aglutina a varias organizaciones sociales, la renovación de la directiva nacional de su partido a través de un congreso. La iniciativa molestó a la dirigencia nacional, que no dudó en someterlo a un proceso interno y amenazarlo con quitarle su curul en el Legislativo. En respuesta, Cuéllar pidió a Morales y Loza que digan con “nombre y apellido” y prueben sus acusaciones, si no lo hacen, simplemente están difamando. El legislador anunció que la mañana de este lunes activará la denuncia penal contra su colega Héctor Arce y también presentará una denuncia en la Comisión de Ética por haberle llamado “sarna”, además impugnará su expulsión ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Estoy presentando ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso que interpone nulidad a la resolución ilegal emitida por el tribunal (disciplinario) inexistente. También estoy formalizando una demanda penal al diputado Héctor Arce por discriminación y racismo”, detalló Cuéllar. Otro recurso que anunció que presentará ante el TSE es “una acción de cumplimiento para que el ente electoral fiscalice el estatuto del MAS, cuándo fue elegida la actual dirección nacional y cuándo culminó su gestión”, pidiendo el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos y exhorte al MAS para que convoque cuanto antes a un congreso nacional del MAS. En ese escenario, el senador del MAS Félix Ajpi, que también es representante de los interculturales del norte de La Paz, enfatizó que el MAS no está dividido, solo que existen algunas ideas divergentes a la dirección nacional, pero que no se puede considerar como traición. “No hubo traición de ninguno de ellos, tanto de la compañera Angélica (Ponce) ni del diputado Rolando (Cuéllar). Seguramente el compañero Evo y el senador Loza han entendido así, pero yo creo que no hay ninguna traición, tal vez son ideas obcecadas del compañero Rolando, pero yo no veo como traición”, afirmó Ajpi a Página Siete.