Cancillería cubre viajes y viáticos al exterior de dirigentes sociales





21/03/2022 - 08:43:21

El Deber.- El Ministerio de Relaciones Exteriores incluyó en su presupuesto de este año Bs 1.050.000 para la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales para funcionarios de esta entidad. La cifra proyectada por la Cancillería también incluye el pago de boletos y viáticos a los representantes de los movimientos sociales afines al MAS que viajen al exterior. Existen normas, como la 1135 de 2018 y el Decreto Supremo 2067 de 2014, que autorizan a Cancillería el pago de pasajes aéreos y de estadía en el extranjero para los delegados de los sectores sociales cuando estos vayan a un evento internacional. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores descartó que en la gestión de Rogelio Mayta, actual canciller de Bolivia, se haya pagado los viajes de las organizaciones sociales afines al partido oficialista, como ocurría en los años de gobierno de Evo Morales. “No, no existen esos pagos (en la actual gestión). Si no me equivoco esas normas tenían como objetivo gestionar respaldos a la demanda marítima con Chile. Los dirigentes viajaban a eventos internacionales y lograban apoyo documentado. Ahora no es así, no hay eso (del pago de viaje para dirigentes”, afirmó la fuente. Al respecto, la senadora Virginia Velasco (MAS) justificó los gastos que se realizan en Cancillería con el destino de pasajes y otros para los funcionarios del servicio exterior, pero no se refirió a los gastos de sectores afines al MAS. La legisladora citó como ejemplo el convenio al que llegó el Servicio General de Identificación Personal (Segip) con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la emisión, renovación y reposición de cédulas de identidad y licencias de conducir para los residentes bolivianos en el exterior. “Si se necesita dar pasajes a los funcionarios para que nuestros compatriotas tengan beneficios está muy bien”, dijo la senadora. El DEBER accedió al Programa Anual de Contrataciones (PAC) para 2022. El Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros gastos, tiene elevados presupuestos en pasajes aéreos y seguros de vida, de salud y de propiedades. En la compra de pasajes aéreos se destinó Bs 1.050.000 en dos ítems: el primero de Bs 50.000 y, el segundo, de Bs 1 millón. La primera solicitud titula “Servicio de provisión de pasajes aéreos en rutas internacionales” y tiene el código 1571049. Este monto fue solicitado en enero de este año y es una contratación menor. El dinero proviene del Tesoro General de la Nación (TGN). Luego, el mismo mes de enero, se presupuestó Bs 1 millón para el “Servicio de provisión de pasajes nacionales e internacionales para el Ministerio de Relaciones Exteriores Gestión 2022”. Esta solicitud tiene el código 1562391 y también lo financiará el TGN. Este medio solicitó información a Cancillería sobre los gastos en pasajes aéreos para los funcionarios. “El monto de pasajes al que se refiere, es para todos los servidores públicos de la institución”, respondió la unidad de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo el presupuesto de Bs 1.050.000 para viajes, al día se estaría destinando Bs 2.876. El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó el monto solicitado por la Cancillería para el pago de pasajes aéreos. El legislador acotó que no todos los funcionarios viajan y que el destino de ese dinero es solo para las autoridades. Critican los pagos “Es un monto elevado y se debería conocer en quiénes se gasta esos pasajes y para qué, sobre todo eso, para qué se pagan sus pasajes si este Gobierno tiene una política internacional deficiente”, cuestionó el diputado Reyes. Por su parte, su correligionario José Luis Porcel consideró que estos gastos son producto del Presupuesto General del Estado (PGE) y que en su momento se observó el gasto público para las entidades estatales. “Este presupuesto, que es para todos los ministerios y otras entidades, entrega más recursos al tema político, al gasto político por encima del desarrollo de los bolivianos. El costo de tener al Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder significa sostener a toda su militancia en la función pública, el presupuesto de sueldos asciende a Bs 10.000 millones en el Ejecutivo. Los pasajes aéreos también tienen un costo alto para el Estado”, dijo Porcel. En Cancillería los gastos de pasajes aéreos son también para los funcionarios designados al servicio exterior. Además del salario, el servidor recibe beneficios, como el traslado en avión a los países donde fueron designados. En la actualidad, Bolivia cuenta con 33 embajadas en el exterior, así como también 56 consulados y otras representaciones. En las embajadas y consulados de países pequeños el personal no pasa de los cinco funcionarios, pero en naciones grandes, como Estados Unidos, Argentina, Brasil o España, donde hay más residentes bolivianos, el servicio exterior puede ascender hasta 20 servidores. En el MAS no ven como “exagerados” los gastos en pasajes aéreos para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El diputado Juanito Angulo consideró que el presupuesto está “acorde” a la función que se realiza en el servicio exterior. “No vemos un gasto exagerado. Los funcionarios que trabajan en Cancillería, por su relación con la política exterior, necesita viajes para representar al país. Ahora, esto se ve luego de la pandemia (de coronavirus), ya que antes no se podían a realizar viajes de trabajo”, aseguró Angulo. Existe otro ítem en el que se presupuesta Bs 36.575 para la compra de combustible de aviación. Este gasto es para cuando el canciller Rogelio Mayta u otra autoridad de Cancillería utilice un avión público que puede depender del Ministerio de la Presidencia o de Defensa, en caso de que sea una aeronave militar. Otros gastos Entre otros gastos que tiene la Cancillería expuestos en su PAC está la compra de arreglos florales para todo el año. Para este ítem se destinó Bs 80.000. Los demás gastos son para el funcionamiento técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores. El más alto es para la “adquisición de una (1) solución integral de Firewall”. Esta compra asciende a Bs 838.000, algo más de $us 100.000. Un Firewall es una solución integral de seguridad que presenta desde funciones antivirus y “anti-phishing” hasta complejos sistemas de detección de intrusiones de red. También se adquirió el “equipamiento de micro data center para la regional departamental (Cochabamba) del Ministerio de Relaciones Exteriores” a un costo de Bs 110.236. El mismo precio se pagó para la compra de un “gabinete 42u” para la regional Cochabamba. Este ítem se refiere al espacio de almacenamiento para guardar información y datos. También se pagó Bs 279.700 para la compra de un “servidor”. No se especifica el modelo. PARA SABER MEDIO DE COMUNICACIÓN | Cancillería destinó Bs 40.000 para la “contratación de un medio de comunicación escrito para el servicio de publicación de edictos para la Unidad de Secretaría Técnica de la Junta de Procesos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores”. COMPRA DE TONER | Se pagó Bs 78.122 para la “adquisición de toner para distintas unidades organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores”. EQUIPOS TÉCNICOS | También se destaca la “adquisición de un sistema de refrigeración” a Bs 85.300 y un “servicio de garantía de todo el Blade por un año” a un precio de Bs 84.550. Existen otros pagos para adquirir servicios profesionales.