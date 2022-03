Descubrimiento único: Un obrero encuentra un diente de mamut lanudo mientras trabaja





20/03/2022 - 20:39:21

Un trabajador de la construcción llamado Justin Blauwet encontró el 4 de marzo un diente de mamut lanudo mientras trabajaba en un terreno de Sheldon (Iowa, EE.UU.), según un comunicado publicado este miércoles por DGR Engineering, empresa en la que labora. El texto indica que el empleado llevó a cabo un "descubrimiento único" mientras realizaba las labores de excavación del lugar donde planean construir una estación de bombeo en localidad estadounidense, de apenas 5.000 habitantes. Blauwet explicó que inmediatamente supo que se trataba del diente de un animal prehistórico porque siempre le ha interesado la paleontología, en general, y los fósiles, en particular, sobre todo después de ver que a sus dos hijos les gustan los dinosaurios. "Soy así de 'nerd'", bromeó. Tras el hallazgo, la compañía con sede en Rock Rapids se puso en contacto con Tiffany Adrain, profesora del Repositorio de Paleontología de Iowa, quien confirmó que es un diente de mamut lanudo. Si bien señaló que se trata de un descubrimiento "afortunado", aseguró que no es raro hallar restos de esta especie en Iowa. Características del diente Asimismo, indicó que el diente —que mide 27x17x10 centímetros— pudo haber permanecido bajo tierra desde el Último Máximo Glacial, hace más de 20.000 años. En este sentido, detalló que es probable que no esté completamente fosilizado, por lo que dio una serie de instrucciones de conservación para evitar que se seque y se desintegre. "Se trata de un tercer molar superior, probablemente un derecho", explicó Chris Widga, conservador jefe de la Universidad Estatal de East Tennessee. "En base al grado de desgaste, este animal probablemente tenía poco más de 30 años cuando murió", añadió. Por su parte, John Hartog, presidente de Northwest Iowa Community College comentó que el diente se exhibirá en el museo Sheldon Prairie para que todos los interesados puedan observar y apreciar este objeto prehistórico.