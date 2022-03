Zelenskyy: Estoy listo para negociar con Putin, pero de fracasar podría haber una Tercera Guerra Mundial





20/03/2022 - 20:33:11

VOA.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió conversaciones de paz integrales con Moscú en un discurso en video publicado el sábado, y luego en entrevista con la cadena de noticias CNN, este domingo, mientras por su parte Rusia informó sobre su primer ataque con misiles hipersónicos en territorio ucraniano. “Ha llegado el momento de una reunión, es hora de hablar”, dijo Zelenskyy. “Ha llegado el momento de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tales que le llevará varias generaciones recuperarse". Pero advirtió que si no se llega a un acuerdo “significaría que esta es una Tercera Guerra Mundial”. El llamado de Zelenskyy para otra ronda de conversaciones se produjo un día después de que el principal negociador de Rusia dijera que las partes se han acercado a un acuerdo sobre el tema de que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN. Vladimir Medinsky dijo el viernes que los dos países también están "a mitad de camino" en la cuestión de que Ucrania adopte un estatus neutral. El negociador ucraniano Mykhailo Podolyak tuiteó: "Nuestras posiciones no han cambiado. Alto el fuego, retiro de tropas y fuertes garantías de seguridad con fórmulas concretas". El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo que Moscú esperaba que sus negociaciones con Ucrania terminaran con un acuerdo integral sobre cuestiones de seguridad, incluido el estatus neutral de Ucrania, según la agencia de noticias rusa Interfax. Mientras tanto, Rusia dijo el sábado que sus misiles hipersónicos destruyeron un depósito subterráneo de misiles y municiones el viernes en la región occidental de Ivano-Frankivsk en Ucrania. Las agencias de noticias rusas dijeron que era la primera vez que Rusia usaba el sistema de armas avanzado en Ucrania desde que invadió Ucrania por primera vez el 24 de febrero. Las afirmaciones de Rusia de que usó misiles hipersónicos, que pueden volar al menos cinco veces la velocidad del sonido, no fueron confirmadas de forma independiente. Un portavoz de la fuerza aérea ucraniana verificó el ataque, pero dijo que Ucrania no tenía información sobre el tipo de misiles utilizados. Fuerzas rusas todavía estancadas La última evaluación de la inteligencia de defensa británica sobre el conflicto, realizada el sábado, concluyó que "Rusia se ha visto obligada a cambiar su enfoque operativo y ahora está siguiendo una estrategia de desgaste". “Es probable que esto implique el uso indiscriminado de la potencia de fuego, lo que resultará en un aumento de las bajas civiles”, advirtió el Ministerio. Cuando la invasión entra en su cuarta semana, las tropas rusas no han logrado tomar el control de Kiev, un objetivo principal del Kremlin. El sábado, las autoridades ucranianas dijeron que no habían visto ningún avance significativo en las últimas 24 horas en las áreas de primera línea. Pero dijeron que las ciudades del sur de Mariupol, Mykolaiv y Kherson, e Izyum en el este eran donde continuaban los combates más intensos.