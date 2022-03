Tres organizaciones del MAS se fracturan por expulsiones





20/03/2022 - 20:18:08

Página Siete.- Tres organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) se fracturan producto de las expulsiones del diputado por Santa Cruz Rolando Cuéllar y la ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia (Csmib), Angélica Ponce. El Bloque Oriente del partido azul expresó su rechazo al anuncio de la dirigencia nacional de expulsar a Cuéllar. En ese bloque están los Interculturales, las Bartolinas y La Única. Los tres sectores arroparon a Cuéllar y le mostraron su pleno respaldo. A nivel nacional, la Csmib enfrenta división y fractura con dos discursos encontrados después que una fracción de la organización, desde Cochabamba, determinó desconocer a Ponce como su secretaria ejecutiva “por crear organizaciones paralelas y causar divisionismo en nuestros hermanos interculturales”. No obstante, Ponce rechazó la resolución en su contra. Dijo que esa fracción no representa la postura de las federaciones departamentales y regionales de las mujeres interculturales y que goza de respaldo mayoritario. “Estoy sorprendida. Cómo puede el patriarcado manejar y prestarse para dividir una organización poniendo por encima de las mujeres militantes del MAS y mujeres interculturales con tierra y territorio a mujeres que no tienen tierra (…) esta confederación no es de 60 mujeres, esta confederación es a nivel nacional con estructura orgánica desde la frontera con Brasil hasta la frontera con Argentina”, dijo Ponce a Página Siete. En esa línea, ratificó que ella continúa al frente de la Csmib y con el apoyo de las federaciones de mujeres interculturales de los nueve departamentos que en los próximos días emitirán apoyo público. “Las legítimas ejecutivas de las federaciones departamentales y regionales dan el respaldo completo hacia mi persona, rechazan ese desconocimiento”, dijo Ponce. Agregó que ella continúa como militante del MAS y reiteró sus acusaciones contra Evo Morales y Gerardo García. “El hermano Evo y Gerardo García no son dueños del partido, ni unas cuantas personas. El instrumento político pertenece a los sectores sociales que no tienen voz y el proceso de cambio está en constante renovación”, enfatizó. En el caso del diputado Rolando Cuéllar, después del anuncio de la directiva del MAS de expulsarlo y quitarle su curul, el Bloque Oriente, conformado por varias organizaciones como las Bartolinas, Interculturales y La Única, desconocieron la decisión de Morales y García afirmando que el MAS en Santa Cruz eligió a Cuéllar como uno de sus representantes. “El Bloque Oriente le da pleno respaldo a nuestro diputado Rolando Cuéllar”, dijo la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias de Santa Cruz, Bartolina Sisa, Felipa Montenegro. Subrayó el pedido de que se realice un nuevo congreso partidario para elegir a una nueva directiva del MAS porque el mandato de Morales y García “ya feneció”. Tanto Ponce como Cuéllar aseguraron que no renunciarán a las filas del MAS y que continuarán con el objetivo de buscar la renovación de líderes porque es parte del proceso de cambio y la democracia interna. Análisis El analista político e historiador Pedro Portugal identificó dos factores de la crisis que atraviesa el MAS. Uno de ellos es que la base de la fractura de esta organización política es porque una fracción insiste en mantener a viva fuerza el liderazgo de Evo Morales, objetivo que se ve debilitado porque el político ya no puede administrar el Estado. El otro factor que Portugal toma en cuenta es que la fractura del partido azul es un proceso históricamente natural e inevitable, sobre todo si se trata de mantener en la cúspide a un caudillo de tinte populista que se resiste a los cambios políticos. “Lo que está pasando con el MAS es normal en Bolivia. Ya sucedió con algún partido fuerte porque no puede encarar las transformaciones que suceden incluso contra su voluntad. Esto repercute en su estructura y militancia”, afirmó Portugal a Página Siete. “Evo Morales ha perdido el control objetivo del Estado que ahora está a cargo de otras personas del MAS con las que incluso puede tener contradicciones. Entonces Morales deja de ser una figura relevante. Cuanto más debilitado esté Evo Morales va a ser más intensa esta división. El MAS está atravesando una crisis en torno y únicamente alrededor de la figura del expresidente”, enfatizó el analista Portugal.