Un muerto y varios heridos en disputa por tierras en Guarayos; campesinos bloquean en demanda de justicia





20/03/2022 - 20:16:20

El Deber.- Elisa Cárdenas llora la muerte de su hijo. En el velorio de Franklin Delgadillo Cárdenas (22) se ven pocos familiares. La mayoría de la comunidad permanece en el cruce San Pablo, a 110 kilómetros de Ascensión de Guarayos. Son más de 300 personas que bloquean la carretera que une Santa Cruz y Beni para exigir justicia. En el bloqueo se encuentra Ricardo Delgadillo, padre de Franklin, y cabecilla de los interculturales en la toma de tierras en La Estrella. Desde allí, recuerda los sucesos ocurridos horas antes, cuando un grupo de personas atacó el campamento en San Antonio del Junte para exigir a los asentados que desalojen los predios. Según el testimonio de Delgadillo, pasadas las 22:00 llegaron tres vehículos con gente armada a bordo. "Vinieron directamente a matarnos", asegura. Los agresores portaban numerosos petardos que usaron para dispersar a los avasalladores y recuperar el terreno. La madre del joven fallecido revela que al ruido de las petardos "también dispararon salones (arma de fuego)". Uno de los disparos impactó en el pecho de Franklin y le segó la vida. "¿Cuántos muertos más tiene que haber para que nos dejen en paz?", lamenta Elisa mientras vela los restos de su hijo. Asegura que detrás de esta acción se encuentra una ciudadana colombiana, quien dice ser la legítima dueña de la propiedad La Estrella. Ricardo implica también a un exfiscal del Ministerio Público, que ahora representa a la ciudadana colombiana. "Que presenten documentos si es que la propiedad es privada", afirma con lágrimas en los ojos. "Son 10 años que se prolonga el proceso y no nos dieron respuesta", revela el dirigente de los interculturales en San Antonio del Junte. El predio en disputa tien 35.000 hectáreas en las que están asentadas cuatro comunidades que reclaman también la titulación de la tierra. Los interculturales y algunos movilizados desde San Julián, cuestionan que se otorgue la propiedad de las tierras a extranjeros. "Queremos fuera de Bolivia a los extranjeros", indica Delgadillo. Una trabajadora de la propiedad detenida En horas de la tarde de este domingo, la Policía detuvo a Sara Cruz, acusada de participar en el ataque. La detenida trabaja en la propiedad La Estrella, pero niega cualquier responsabilidad en el hecho. "El conflicto me despertó. Por curiosa, con otras vecinas, nos quedamos mirando", cuenta mientras aguarda en instancias policiales. Dice que espera ser apartada de este caso y niega cualquier implicación en los incidentes. "Me están acusando los mismos avasalladores. Ricardo Delgadillo es el cabecilla de la toma de tierras y ahora está buscando culpables". Cruz considera que la denuncia en contra de ella es fruto del reclamo de los interculturales. "Pide justicia, pero no se da cuenta que por culpa de un pedazo de tierra ha perdido a su hijo", manifiesta la aprehendida. "Ahora, está lleno de odio", y por eso ha buscado a quien culpar por los sucesos, agrega la mujer.