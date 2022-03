Ibo Blazicevic: Acabó la época del gas y el país debe diversificar la economía





Los Tiempos.- La época de la bonanza económica, principalmente por las exportaciones de gas, terminó, y ahora es momento de hacer algunos cambios. Para reactivar la economía ya no es suficiente el extractivismo y se debe apuntar a diversificar la economía, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic. El representante de uno de los sectores productivos más importantes conversó con Los Tiempos y enfatizó que la lucha contra el contrabando y el apoyo a emprendimientos sostenibles y sustentables permitirán mejorar la situación del país. - ¿Cómo ve la reactivación económica en el país? -Se debe trabajar la lucha contra el contrabando, que es algo que nos afecta a todos. También hay que disminuir el tema de la informalidad que existe en Bolivia, ésta ha subido de un 70 a un 82,5 por ciento. Creemos que hay que hacer esfuerzos genuinos para bajar el costo de la formalidad y así incorporar a ese gran contingente de pequeños empresarios. - ¿Cómo ve el tema del incremento salarial y la posibilidad de un doble aguinaldo? - En este momento sería algo alejado hablar de un doble aguinaldo. No creemos que Bolivia crezca más del 4,5 por ciento por la coyuntura y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con respecto al aumento salarial, éste tiene su base en la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y el año pasado la inflación fue menor al 1 por ciento, con lo cual no hubo ninguna pérdida de valor adquisitivo. Así que técnicamente creemos que no corresponde. - ¿Considera que en este Gobierno hay más oportunidades para la inversión privada? - Creo que estamos viviendo un momento de inflexión, ya no estamos viviendo la época de bonanza, por lo cual es necesario hacer ajustes y eso significa hacer a Bolivia más atractiva para la inversión. La era del gas acabó, entonces, dejamos de ser ya un país productor de materias primas y exportador de recursos no renovables. Hoy tenemos que diversificar la economía. Si queremos ser exitosos, si queremos que el país crezca para diversificar la economía, hay que invertir y trabajar en otros rubros y en otras áreas de la economía que no estén necesariamente ligadas al extractivismo. Desde esa perspectiva hay que apostar por la economía naranja, por el turismo, por la industria manufacturera. Creo que allí justamente el Gobierno tiene que volverse un poco más pragmático para poder ser un catalizador de nuevas inversiones, atraer inversión extranjera directa a estas áreas de la economía, que nunca han sido prioridad no sólo en este Gobierno, sino en todos los anteriores. - ¿Cómo ve los incentivos tributarios a la inversión? - Los incentivos que puso el Gobierno para importar bienes de capital y liberar aranceles de importación nos parecen muy buenos incentivos. Los industriales deberíamos aprovechar para importar bienes de capital y renovar nuestro parque tecnológico. Sin embargo, nos pescan en una época durísima donde la mayoría de la industria y del aparato productivo está viviendo una falta de liquidez. Por esto, necesitamos acceder a mayores créditos para aprovechar estos incentivos. - ¿Cómo avizora los meses futuros para el sector productivo? - Creo que vienen tiempos difíciles, complejos y por ello Bolivia debe mejorar su productividad, ser más competitiva y diversificar su economía, porque si no es así vamos a profundizar la deuda en el país. Por eso, estamos en un momento histórico complicado, porque se acabó la época del extractivismo. Hoy Bolivia tiene que ver de qué va a vivir en los próximos años. Ahí es necesario ser bastante pragmáticos y cambiar la mirada para así buscar mercados para los productos bolivianos. El Estado debería ser un facilitador de la exportación de productos bolivianos que tienen nichos de mercado. EJES DE DESARROLLO El desarrollo productivo debe ser complementario entre las diferentes formas productivas que conviven en el país. Esta complementariedad tiene factores de eficiencia. El desarrollo productivo debe ser sustentable. Urge un cambio en las formas de producción ante la crisis medioambiental y una economía menos dependiente de los recursos naturales. El desarrollo productivo es diverso. Lo que implica el reconocimiento de todas las formas de producción y la importancia de cada una de ellas. CUMBRE PRODUCTIVA Algunas conclusiones del encuentro La Cámara Nacional de Industria (CNI), representada por Ibo Blazicevic, organizó junto a otros actores del sector productivo la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva. Esta se realizó el pasado jueves en La Paz. Entre las conclusiones preliminares se dieron a conocer tres ejes de desarrollo, además de nueve propuestas para la reactivación de la economía en una época pos-pandemia. Entre estas conclusiones resaltan algunos puntos mencionados por el entrevistado, como la lucha contra el contrabando y la formalización de ciertos sectores a través de la simplificación de trámites. También se valoró la necesidad de las alianzas público-privadas y la urgencia de producir de una forma sostenible y sustentable.