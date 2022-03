Analista político: Sentencia del TCP a favor de Evo es el daño más grande al Estado constitucional de derecho





20/03/2022 - 20:04:53

Erbol.- El analista político cruceño Luis Alberto Ruiz manifestó este domingo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo el daño más grande al Estado Constitucional de Derecho al consolidar derechos expectaticios suponiendo que Evo Morales podía ser elegido senador y ordenando un resarcimiento por haber sido inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020. Dijo que los derechos son derechos consolidados, no son derechos expectativos basados en la esperanza o la posibilidad de recibir algo en el futuro. Sostuvo que el TCP tiene como mandato la interpretación de la Constitución y la garantía de la misma, pero no puede reescribir la Constitución y el fallo en favor de Morales deja un pésimo precedente al país. Indicó que el fallo desacredita la institucionalidad jurídica constitucional, cada vez venida a menos porque el TCP ya no está sirviendo como control de garantías, sino que está creando una nueva Constitución. Ruiz dijo también que lo hecho por los magistrados es un acto flagrante de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes porque presume que Morales habría sido electo y se le debe resarcir económicamente. Explicó con este antecedente, otros ex candidatos que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral pueden formular una demanda y decir que podían ser elegidos y, en consecuencia, pedir una indemnización. “El TCP lo que está haciendo es fallando en el espacio y en el tiempo, no está fallando sobre una realidad objetiva y no está interpretando la CPE ni aquellas normas que violan a la misma”, manifestó. Dijo que lejos de hacerle un favor a Evo Morales, el TCP lo único que está logrando es que la ciudadanía reproche no solamente el actuar de este alto tribunal de justicia constitucional, sino que diga “ahí está el señor Morales manejando la justicia, en este acto abusivo y obsceno al generar un pago de más de 170 mil dólares, por el cual el día de mañana los miembros de este tribunal seguro deberán rendir cuenta ante la justicia ordinaria”.