Rusia bombardea escuela en Mariúpol donde se refugiaban 400 personas: Mucha gente bajo los escombros





20/03/2022 - 12:41:24

DW.- Una escuela de arte en la ciudad portuaria de Mariúpol donde se refugiaban 400 personas fue bombardeada por las fuerzas rusas este sábado, según denunció el ayuntamiento de esa ciudad, en el sureste de Ucrania. En una actualización de Telegram, los funcionarios locales dijeron que el edificio fue destruido y que hay mujeres, niños y ancianos atrapados bajo los escombros. Todavía no hay información sobre personas fallecidas en el ataque. El acceso a Mariúpol es muy difícil y la BBC no ha podido hasta el momento verificar estos reportes de manera independiente. El miércoles, un teatro en el centro de la ciudad fue bombardeado, a pesar de que estaba claramente marcado como un refugio civil, con la palabra "niños" en ruso escrita en el suelo, fuera del edificio, según mostraron imágenes satelitales. El sótano del teatro resistió el ataque y unas 130 personas abandonaron el lugar. Pero se estima que quedan ahí 1.300 civiles más, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. El sábado, el alcalde le dijo a la BBC que los combates en la zona estaban obstaculizando los esfuerzos para rescatarlos. Rusia niega haber atacado sitios civiles. Sin embargo, las imágenes de Mariúpol muestran barrios enteros en ruinas, con innumerables bloques de viviendas y otras instalaciones no militares, incluido un hospital y una iglesia, destruidos por los bombardeos. Muchos tratan de sobrevivir sin electricidad, gas, agua corriente y otros suministros vitales.

Vista general de los restos del teatro que fue alcanzado por una bomba cuando cientos de personas se refugiaban en el interior, en medio de la invasión rusa en curso, en Mariupol. También hay reportes de una planta siderúrgica que habría sido destruida por los bombardeos rusos. La fábrica de siderurgia y metalurgia Azovstal es una de las más importantes de Europa. Moscú lleva dos semanas tratando de capturar Mariúpol, un emplazamiento clave a orillas del mar de Asov. Es una ciudad pequeña pero estratégica para Rusia, pues le permitiría tener un corredor terrestre entre las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, controladas por separatistas respaldados por Rusia, y Crimea, la península que Rusia invadió y se anexionó en 2014.



Situación "muy tensa" La diputada ucraniana Halyna Yanchenko dijo que la situación en Mariúpol, que está completamente asediada por las fuerzas rusas, es "muy tensa". Los rusos "bombardearon alrededor del 80% de todos los edificios de la ciudad", explicó a la BBC. Yanchenko explicó que alrededor de medio millón de personas vivían en Mariúpol antes de la invasión, y que la gente está tratando de encontrar refugio en lugares como teatros, escuelas, hospitales e iglesias, pero todos esos tipos de edificios están siendo atacados. También señaló que unas 2.000 personas lograron escapar de la ciudad en los últimos días. Las autoridades están tratando de negociar un corredor humanitario para permitir que la gente salga de la ciudad. Las autoridades de la ciudad también dijeron que miles de residentes han sido secuestrados y transportados a Rusia en contra de su voluntad. La viceprimera ministra de Ucrania, Olha Stefanishyna, acusó a Rusia de cometer actos de "genocidio" durante la invasión de su país y dijo que el presidente Vladimir Putin y los líderes del Kremlin "son criminales de guerra". En un video emitido el sábado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el constante bombardeo de Mariúpol por las fuerzas rusas, y dijo que "este terror que será recordado por siglos".