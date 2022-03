Video: Conductor en estado de ebriedad dice ser de Ucrania para tratar de evitar una multa en Los Yungas





20/03/2022 - 11:15:29

Un conductor en evidente estado de ebriedad, en un intento de evitar ser sancionado por la Policía Boliviana, argumentó que provenía de Ucrania. El hecho ocurrió en Coroico, en la provincia de Nor Yungas del departamento boliviano de La Paz; y fue grabado por una reportera de la Red Yungas que presenció la detención. "Me voy a transformar", dijo el conductor, quien iba con otro hombre ebrio y una mujer a bordo del vehículo, mientras una oficial le pedía que entregara las llaves y bajara del vehículo, señalándole que estaba llamando la atención de todo el mundo, incluso de la prensa. “Soy de Ucrania, he venido de la guerra”, la curiosa respuesta de un chofer en presunto estado de ebriedad.

Vía: Entre Comillas pic.twitter.com/kf8SBMvwqs — Aquí Primero (@primero_aqui) March 16, 2022 La reportera intervino y le preguntó al conductor de dónde es. "De Ucrania. He venido de la guerra", respondió el hombre. Luego, la oficial intentó bajarlo del auto tomándolo del brazo. "Mire la falta de respeto", expresó el conductor hacia la reportera, señalando a la uniformada. Luego de unos minutos más de insistencia de los policías, y después de que los acompañantes alegaran que eran abogados, finalmente el hombre bajó del auto para recibir la sanción correspondiente. RT.