Científicos sugieren la existencia de un antiuniverso anterior al Big Bang que retrocede en el tiempo





20/03/2022 - 11:08:19

Un grupo de físicos teóricos sugiere que existe un universo espejo anterior al Big Bang, que se comporta como 'antiuniverso' del nuestro, en el que el tiempo corre hacia atrás. La idea se basa en que el universo primitivo era pequeño, caliente y denso, y lo suficientemente uniforme como para que el tiempo pareciera simétrico hacia atrás y hacia adelante, explica un informe de Live Science. Un nuevo artículo recientemente aceptado para su publicación en la revista Annals of Physics, propone una teoría basada en lo que los físicos han identificado como las tres simetrías fundamentales de la naturaleza. Esta se conoce como ley de simetría CPT, C de carga (al invertir la carga de una partícula involucrada en una interacción dada, da como resultado una carga igual y opuesta); P de paridad (la imagen especular de una interacción tendrá el mismo aspecto que el original); y T de tiempo (las interacciones hacia atrás en el tiempo se ven igual que el original). Según esta ley, la carga, la paridad y el tiempo son simétricos y se observa la misma reacción si se invierten. Aunque esta teoría presenta ocasionalmente variaciones a la norma, los físicos nunca han observado una violación de una combinación de las tres simetrías al mismo tiempo. En este contexto, si se aplica la simetría CPT a todo el universo, los científicos sugieren la existencia de un cosmos de imagen especular que sería exactamente opuesto al nuestro. Este cosmos lleno de partículas con cargas opuestas a las que tenemos nosotros, se voltearía en el espejo y retrocedería en el tiempo. Nuestro universo sería solo uno de un gemelo, de tal forma que obedecerían conjuntamente la simetría CPT. Así, el equipo encontró que un universo que respete la asimetría CPT se expande naturalmente y se llena de partículas, descartando la necesidad de un período de 'inflación' que expandió rápidamente el tamaño del cosmos joven poco después del Big Bang. Por otro lado, si bien solo han observado tres tipos de neutrinos: el neutrino electrónico, el neutrino muón y el neutrino tau, todos ello son zurdos, es decir, giran a la izquierda, mientras que todas las demás partículas conocidas por la física tienen variaciones tanto a la izquierda como a la derecha. Según el informe, el universo reflejado exigiría la existencia de al menos una especie de neutrino diestro. Esta especie sería invisible, pero influiría en el resto del universo a través de la gravedad, de forma muy parecida a la materia oscura, explican los investigadores. Es decir, si esta nueva teoría fuera cierta, la materia oscura no sería más que un nuevo tipo de neutrino, una partícula subatómica de carga neutra, energía extremadamente alta y baja densidad, que solo puede existir en este tipo de universo. Las científicos resaltan la necesidad de llevar a cabo experimentos futuros que investiguen ondas gravitacionales o neutrinos para ayudar a descubrir la existencia de este 'antiuniverso' espejo.