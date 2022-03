Las frustradas fuerzas rusas recurren a más bombardeos y misiles de nueva generación





20/03/2022 - 10:59:27

VOA.— Funcionarios militares rusos dijeron el sábado que dispararon misiles hipersónicos por primera vez en Ucrania para atacar lo que dijeron que era un sitio de almacenamiento subterráneo de armas en el oeste del país. Los misiles Kinzhal viajan tan rápido, a Mach 9, que están destinados a poder evadir la detección de los sistemas de defensa, y cuando anunció el desarrollo de los misiles en 2019, el presidente ruso, Vladimir Putin, los describió como "invencibles". “El sistema de misiles de aviación Kinzhal con misiles aerobalísticos hipersónicos destruyó un gran almacén subterráneo que contenía misiles y municiones de aviación en la aldea de Deliatyn en la región de Ivano-Frankivsk”, dijo el sábado el Ministerio de Defensa ruso. El ataque fue el viernes, pero el reclamo ruso no ha sido verificado de forma independiente. Los oficiales militares ucranianos dicen que el uso de los misiles Kinzhal destaca aún más cómo Rusia no ha logrado cumplir los objetivos estratégicos del campo de batalla con las fuerzas terrestres convencionales y está intensificando tanto el bombardeo indiscriminado de la infraestructura civil como el uso de ataques de alta precisión para tratar de aterrorizar a Ucrania y romper sus fronteras y su voluntad de resistir. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo el sábado que Rusia había realizado 14 ataques con misiles y 40 ataques aéreos contra objetivos, principalmente civiles, en Ucrania en las últimas 24 horas. También han reconocido las afirmaciones rusas de que sus soldados han entrado en el centro de la ciudad portuaria sitiada de Mariúpol en el sur de Ucrania, que ha sido bombardeada y hambrienta durante días en un asedio que ha dejado a la ciudad de 300.000 habitantes con poca comida o agua y sin electricidad e internet. Se han dejado cuerpos en las calles o tapados en balcones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado que la ciudad estaba experimentando “la mayor prueba de su historia, en la historia de Ucrania”. El alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, pareció confirmar las afirmaciones rusas de una penetración profunda en la ciudad y dijo que había escaramuzas cerca de donde estaba refugiado. Con Mariúpol aparentemente al borde de la caída, el Estado Mayor ha reconocido que ha perdido el acceso al Mar de Azov “temporalmente” porque las fuerzas rusas han logrado reforzar su control alrededor de Mariúpol. Pero si bien las fuerzas rusas logran algunos avances en el sur del país, aunque de manera vacilante, permanecen estancadas en el norte del país y es posible que por ahora hayan renunciado a intentar presionar en Kiev. Las imágenes satelitales publicadas por Maxar Technologies, una compañía de tecnología espacial y observación de la tierra, parecen mostrar a los rusos construyendo bermas de tierra protectoras cerca de las aldeas de Ozera, Zdvyzhivka y Berestyanka, al noroeste de Kiev, y alrededor de la base aérea de Antonov. Las bermas pueden estar allí para protegerse contra los contraataques ucranianos, dicen los funcionarios occidentales, después de una serie de exitosos, realizados principalmente de noche, en los últimos días que hicieron retroceder a las unidades rusas al noroeste y al este de Kiev. Sin embargo, las bermas también podrían indicar que los rusos se están atrincherando, dicen. Al entrar en la cuarta semana de la guerra de Rusia contra Ucrania, las fuerzas rusas no han logrado invadir las principales ciudades de Kyiv y Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ni la vecina Sumy, y aún no han podido apuntar al puerto de Odesa en el Mar Negro debido al desafío de Mariúpol y como resultado de la dura resistencia en Mykolayiv, donde el general ruso Andrey Mordvichev fue asesinado esta semana, según las autoridades ucranianas, el quinto general ruso que murió en los combates en Ucrania. “Gracias al coraje y entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas, las tropas de ocupación fueron detenidas en casi todas las direcciones. Batallas difíciles en la región de Kharkiv, especialmente batallas duras cerca de Izium”, dijo Zelenskyy en un discurso de video el sábado. “La región de Kiev, la región de Sumy, la región de Chernihiv, en el sur de nuestro estado: el ejército detuvo a los invasores. El plan inicial del ejército ruso para apoderarse de nuestro estado fracasó. Y se siente que no saben qué se puede hacer con nosotros. Parece que sus comandantes militares no pueden ofrecer a su liderazgo político nada más que tácticas crueles y equivocadas para agotarnos, agotar a Ucrania”, dijo Zelenskyy.

La gente limpia los escombros fuera de un centro médico dañado después de que partes de un misil ruso, derribado por la defensa aérea ucraniana, aterrizaran en un bloque de apartamentos cercano, según las autoridades, en Kiev, Ucrania, el 17 de marzo de 2022.

La gente limpia los escombros fuera de un centro médico dañado después de que partes de un misil ruso, derribado por la defensa aérea ucraniana, aterrizaran en un bloque de apartamentos cercano, según las autoridades, en Kiev, Ucrania, el 17 de marzo de 2022. Institute of the Study of War, un grupo de expertos con sede en Washington que monitorea el campo de batalla cambiante, cree que, aparte de las ganancias territoriales alrededor de Mariúpol, las fuerzas rusas no han logrado avances importantes y que las unidades invasoras probablemente se vean afectadas por la moral y los problemas de suministro. Pero los funcionarios de defensa occidentales y los estrategas militares independientes están expresando su preocupación por una maniobra en el campo de batalla que los rusos podrían intentar, advirtiendo que las fuerzas rusas pueden intentar diseñar un movimiento que apunte a la ciudad de Dnipro en el río Dnipro enviando fuerzas al suroeste de Kharkiv y al noreste de Kryvyi Rih. Si pudieran lograr llevar a cabo tal maniobra, atraparían a una gran parte de las fuerzas terrestres ucranianas que actualmente contienen fuerzas rusas en Donetsk y Luhansk, dicen. Rusia lo confirma RT.- El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre una serie de ataques con misiles, incluidos hipersónicos, contra varios objetivos militares en Ucrania, donde Moscú viene realizando una operación militar especial desde el 24 de febrero pasado. El portavoz del Ministerio, Ígor Konashénkov, reportó en rueda de prensa matutina que los militares rusos volvieron a utilizar misiles hipersónicos Kinzhal, cuyo uso en el conflicto de Ucrania fue anunciado por primera vez el sábado. Asimismo, la Armada rusa lanzó misiles de crucero Kalibr desde el mar Negro para destruir varios talleres de reparación de vehículos blindados del Ejército ucraniano, informa la agencia RT.