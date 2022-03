Analistas alertan balanza negativa si no se liberan precios de combustibles





20/03/2022 - 10:51:16

Los Tiempos.- Dos exministros y analistas económicos advirtieron que si el Gobierno no reduce el costo de las importaciones y libera el precio de los combustibles, se reportará en este y los próximos años una balanza comercial negativa. El panorama se complejizó producto de la invasión Rusa a Ucrania, añadieron el viernes en una presentación en línea organizada por Cowork Café y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). “La importación (de hidrocarburos) en precio y volúmenes está subiendo, mientras que las exportaciones sólo suben en precios, pero no así en volúmenes. Por tanto, se esperaría en consecuencia un resultado negativo en la balanza comercial y un costo fiscal fuerte para el Tesoro General de la Nación (TGN)”, dijo el exministro de Finanzas y exconsultor del Fondo Monetario Internacional (FMI), En la misma línea, el exministro Javier Cuevas. o de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, señaló que entre 2009 y 2016 se destinaron muchos más recursos a la explotación de gas natural que a la exploración de nuevas reservas, por lo que en la actualidad este recurso ya no hay en las cantidades necesarias para igualar la época de bonanza que se dio en años pasados. A través de un gráfico, Medinacelli enfatizó que los ingresos por la exportación de gas natural en 2013 y 2014 rondaban los 6.000 millones de dólares, mientras que las importaciones de derivados del petróleo apenas pasaban los 1.000 millones de dólares. Para 2022, las exportaciones y las importaciones estarán casi iguales en los 3.000 millones de dólares; pero de aquí en adelante la brecha se agrandará hacia una balanza comercial negativa. Así en 2030, las exportaciones de gas apenas pasarán los 2.000 millones de dólares, mientras que las importaciones de derivados pasarán los 3.000 millones de dólares, de acuerdo con las proyecciones expuestas por Medinacelli. El analista en Hidrocarburos acotó que las instituciones más afectadas por el aumento del precio del petróleo son el TGN y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que éstas deben lidiar con el subsidio a los combustibles. Esta situación pone en riesgo la situación de las reservas internacionales bolivianas, las cuales hasta el 11 de marzo estaban en 4.572 millones de dólares, de los cuales sólo 1.224 millones son divisas. “No hay tal estabilización de las reservas. Si el Gobierno continúa con una política expansiva del crédito, la reserva internacional va a caer”, resaltó Cuevas. El 8 de marzo, el presidente del BCB, Edwin Rojas, indicó que en 2021 se logró “estabilizar” las reservas internacionales. “LA SOLUCIÓN ES POLÍTICA-PARTIDARIA” El exministro de Hidrocarburso y analista en la materia, Mauricio Medinacelli, resaltó que la actual situación “ya ha escapado a la racionalidad económica”, por lo que la solución, en su opinión, pasa por tomadores de decisiones político-partidarios y no más por técnicos. “La solución del sector hidrocarburos pasa por un tema político-partidario, ya escapó a las decisiones técnicas, porque los técnicos saben lo que hay que hacer: quitar subsidios, bajar impuestos , atraer inversión. Entonces la solución está en un panel político-partidario”, dijo Medinacelli.