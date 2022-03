Ucrania: El papa Francisco pide poner fin a esta guerra repugnante





20/03/2022 - 10:48:04

DW.- Criticado por no haber tomado una posición clara ante la invasión de Rusia en Ucrania, este domingo el papa Francisco alzó la voz e hizo un llamado desde El Vaticano a la comunidad internacional para que haya compromisos que permitan poner fin a una guerra que calificó de "repugnante” y de "masacre insensata”. "No se detiene la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata donde cada día se repiten atrocidades y no hay justificación para esto. Suplico a los actores de la comunidad internacional para que se comprometan para que cese esta guerra repugnante", dijo Jorge Mario Bergoglio, tras rezar el ángelus en la Plaza de San Pedro ante unos 30 mil fieles. El líder religioso lamentó que de nuevo esta semana se han lanzado "misiles y bombas contra ancianos, niños, madres, mujeres embarazadas" y recordó que este sábado visitó el hospital Bambino Gesu, donde se encuentran algunos niños ucranianos ingresados víctimas de los bombardeos, y pudo comprobar como "a uno le habían amputado un brazo y otro estaba herido en la cabeza".



"Los buitres de la sociedad” También quiso recordar a los millones de refugiados que huyen de las bombas y que han perdido todo, y expresó "su dolor" por los que no pueden escapar. "Ancianos, niños, personas frágiles se quedan a morir bajo las bombas sin recibir ayuda y sin la seguridad ni siquiera de un refugio antiaéreo", explicó Francisco, que se refirió a los bombardeos como "algo inhumano y sacrílego, porque va contra la sacralidad de la vida humana". "Es una crueldad, inhumana y sacrílega", repitió Francisco en uno de sus llamados más duros desde que empezó la guerra, aunque, de nuevo, sin citar a Rusia en ningún momento. Tras llamar a no acostumbrarse "a la violencia y la guerra” y pedir generosidad para quienes escapan del conflicto, pidió atención para todas las mujeres y niños que huyen para que no caigan en manos "de los buitres de la sociedad", en una llamada de atención ante el peligro de la trata de personas.