Angélica Ponce: Llegando (Evo) de Argentina me dijo tú deberías estar en la cocina





20/03/2022 - 09:52:51

El Deber.- Parece que ser revolucionario en el MAS es un pecado por su expulsión de las Interculturales, ¿qué está pasando en ese partido? Hay una situación crítica dentro del MAS. Muchos departamentos, hasta hoy tenemos siete departamentos, que pedían el congreso nacional (para ver la situación) del hermano Evo Morales. Su cargo ya ha fenecido, ya que cada dos años se debe renovar en congreso y también la directiva. Si lo vuelven a reelegir sería importante que (primero) se ponga de candidato y pida el voto. En estos días hemos visto también la expulsión del hermano Rolando Cuéllar porque ha escarbado la corrupción de algunos ministros, gobernadores y dirigentes que estaban al lado de Evo. Yo creo que tal vez eso le dolió a esa rosca, que no pasa de 20 personas, 60 o máximo llegarán a 100. El MAS es una familia grande, acá no pueden decidir dos o tres personas para expulsar a nuestros hermanos. ¿Quién es Gerardo García? Nosotros como interculturales nunca lo hemos puesto, Evo lo puso a dedo, ¿por qué no vieron esa vez la alternancia de equidad de género? ¿Por qué no se aplica la equidad de género en el MAS? Decir de frente las cosas había sido pecado. ¿Cómo asume su expulsión de las Interculturales? Ayer (viernes) un grupo de compañeras me desconocen. Justamente las que tomaron la palabra, esas señoras estaban de candidatas de Demócratas, estaban de candidatas en Comunidad Ciudadana (CC). Me sorprende mucho porque el hermano Evo está en torno de la misma gente que lo ha traicionado, y a la gente que ha luchado y lo apoyó nos hacen a un lado. Esa es una reflexión constructiva para que recapacite y empiece a recuperar a su gente leal y no a los oportunistas. ¿Cree que hay una lucha interna en el MAS para las elecciones de 2025? No, eso no creo que sea así. Lamentablemente desde las subnacionales había dentro del instrumento. Por ejemplo, el tema de la señora Eva Copa en El Alto. Si vemos varias gobernaciones que se han perdido es porque han puesto a dedo (los candidatos) desde la (dirigencia) nacional (del MAS) y hemos perdido porque no hemos respetado la decisión de las bases, la decisión del pueblo. Entonces, creo que ya había una fractura desde las subnacionales y que hoy por hoy tenemos que empezar a arreglar esa situación. ¿Qué opinión tiene de Evo Morales como jefe del MAS? No creo que Evo Morales pueda aferrarse al cargo de la nacional del MAS, que entre en congreso y se someta al voto de los militantes, porque él cuando los dirigentes se ratifican por voto resolutivo de forma unánime con apoyo de más de siete departamentos, él ha desvalorado, él mete cizaña, no da la cara. Solamente manda a otras personas que hacen daño. Yo creo que es hora de que se someta (al voto), no por una organización se puede ratificar, acá hay muchas organizaciones del instrumento político que deben emitir su voto para que haya un representante de nuestro sector. ¿Considera que Morales cumplió su ciclo como cabeza del MAS y debe dar un paso al costado? No tanto así. Yo pienso que él debe respetar la decisión de la mayoría. Si no respetamos la decisión de la gente, de la mayoría, no podemos dejarnos manipular, dejarnos engañar con una minoría. Por ejemplo, en el último tiempo del gobierno del hermano Evo tenía un entorno malicioso que lo hizo meter a tantos problemas. ¿Por qué llegó el golpe de Estado? ¿Cuánta gente murió producto del golpe de Estado? ¿Quiénes dieron la cara? Si se acordará de hermanas y hermanos que perdieron a sus seres queridos. Hay que empezar a escuchar al pueblo, por algo marchamos. Si no le caes a Evo, de donde sea te quieren sacar. Se tiene que respetar la decisión de las bases. ¿Cómo ve a Morales en la actualidad? Veo a un compañero muy egoísta, no quiere que los dirigentes nuevos surjan. Eso me parece mal porque no hay alternancia de mujeres y busca dividir a las mujeres. ¿Morales es machista? Qué se puede pensar de un compañero que no tiene familia. La verdad he visto muy dolida cuando representaba a una organización nacional y él llegaba de Argentina y esperábamos que solo nos agradezca, solo un gracias, pero llegando me dijo ‘tú deberías estar en la cocina’, eso me dolió y esa es acción de un machista.