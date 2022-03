Daño por comicios fallidos llega a Bs 400 millones en gestión de Evo





20/03/2022 - 09:36:39

Los Tiempos.- Tras conocerse el fallo 087/2021 del TCP que dispone el pago de una indemnización al expresidente Evo Morales (MAS) por su inhabilitación, varios legisladores estiman en al menos 400 millones de bolivianos el daño provocado durante su gestión por el referendo de 2016, las primarias y los comicios de 2019. La organización del referendo de 2016 sobre la reforma constitucional para la reelección demandó 165,9 millones de bolivianos para que finalmente el resultado del “no” sea ignorado. Luego, se destinaron 27 millones para las primarias en las que los partidos solo presentaron un binomio. En tanto, la realización de las elecciones generales de 2019, que fueron anuladas por la denuncia de irregularidades de la Organización de Estados Americanos (OEA), requirió de 217 millones de bolivianos. En total en los tres procesos que se realizaron en la gestión de Morales se destinaron 409 millones. En tanto, el expresidente recibiría una indemnización de 195.112 bolivianos por “su inconstitucional inhabilitación como senador en 2020”. El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, dijo que la sentencia es una de las varias irregularidades del TCP. Agregó: “Hay que recordar que Colombia pidió una opinión consultiva a la Corte IDH y definió que no hay reelección indefinida, pero el TCP en una anterior sentencia ha ratificado la 084, por tanto, no es casual la resolución a favor de Evo Morales”. Asimismo, dijo que los procesos electorales están guiados por la preclusión. “Entonces, el TCP no puede plantear una indemnización a un posible candidato que nunca ha estado inscrito”. Añadió que la conducta de los magistrados es “inaceptable” y pedirán su renuncia. “El daño que se ha causado debería ser sujeto de una investigación y un juicio. Los Gobiernos invierten recursos y nunca se evalúa si estuvieron bien gastados”, enfatizó. El diputado Jorge Komadina, de Comunidad Ciudadana, expresó: “Debería suceder algo al revés, es el exgobierno de Evo y el TCP, que no observaron la decisión del soberano, quienes deberían resarcir, efectivamente, a los bolivianos por los gastos del referendo. Estamos en un mundo al revés, donde se premia y recompensa a la transgresión de la ley”. Explicó: “Estamos nuevamente frente a una aberración jurídica y el TCP muestra servidumbre ante el expresidente y su círculo de poder, es un fallo inaceptable y que encima se tiene que resarcir con dinero de los bolivianos”. “Es necesario hacerles un juicio a estas personas que han evacuado este fallo, porque no puede ser que estemos a merced de un grupo que favorece de esta manera tan vergonzosa al expresidente Morales”, planteó. El diputado Juanito Angulo del MAS dijo: “Los vocales del TSE han cometido un grave error de inhabilitar a Evo Morales y eso va en contra de la ley. Este error no puede quedar impune, los vocales deben asumir los errores cometidos”. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero dijo que el expresidente Evo Morales le debe al país más de 400 millones de bolivianos por su afán de reelegirse de manera inconstitucional. Calificó a los magistrados de Tribunal Constitucional como “serviles” al MAS. CHOQUEHUANCA LLAMA A REPENSAR EL PROCESO Y SUPERAR MIEDO A LA COVID El vicepresidente David Choquehuanca llamó ayer a las bases del MAS, en un foro sobre la revolución cultural, a repensar el proceso de cambio a partir de la Agenda Patriótica 2025 y de los códigos de la whiphala, como la unidad, la complementariedad y el consenso. En su intervención, Choquehuanca se mostró contrario a la existencia de un pensamiento único en las organizaciones sociales y al individualismo. “Nadie tiene que pensar igual; si hay dos que piensan igual es porque uno piensa”, les dijo. En tanto, los convocó a buscar a un líder como Mandela. Por otro lado, el vicepresidente pidió superar el temor a la pandemia. “Hoy en día muchos de nosotros estamos con barbijos, nos tenemos que cuidar del coronavirus; nos han metido miedo”, dijo.