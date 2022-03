El Vicepresidente está contra los k’aras e insta a no dejarse guiar por las redes sociales





20/03/2022 - 09:34:16

La Razón.- El vicepresidente David Choquehuanca afirmó este sábado que está “en contra de los k’aras”, pero aclaró que ese término nativo no se refiere a las personas blancas como muchos piensan, e instó a no dejarse guiar por las redes sociales. “Hermanos, en este proceso de cambio, de revolución cultural y de descolonización hay (varios) temas que necesitamos descolonizar, (por ejemplo) cómo dejar de ser racistas, y cuando decimos que mueran los k’aras, porque nuestra lucha es contra los k’aras, (no nos referimos) al blanco, porque nosotros no somos racistas”, dijo. “Jamás nosotros vamos a decir en nuestras marchas que mueran los (blancos); nuestra lucha no es contra los (blancos), es contra los k’aras”, insistió Choquehuanca en un discurso de más de una hora en una conferencia, denominada ‘Proceso de Cambio, Descolonización y Revolución Cultural’, que fue realizada en la Casa de Culturas de la Gobernación de Cochabamba. La autoridad también explicó con énfasis que el término “k’ara” en realidad se refiere a aquella persona “que no tiene nada”. Es decir, aquellos sujetos que “no tienen principios, no tienen valores, no tienen sentimientos, no tienen ética; esos son los k’aras y nuestra lucha es contra ellos”, reiteró. Además, dijo que en el denominado “proceso de cambio” se busca volver “al camino de la verdad”, pero, en su criterio, “hay mucha mentira y envidia”. Pues, “nos quieren dividir (y) las redes sociales son instrumento de ellos; ustedes ven cómo en las redes sociales nos queremos destruir entre nosotros; (…) si nosotros vamos a querer hacernos guiar por las redes sociales, estamos perdidos, (aunque) eso es lo que quiere el imperialismo”, advirtió.