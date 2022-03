Denuncian sobreprecio en contrato de la basura; la Alcaldía descarta cambios





20/03/2022 - 09:31:59

El Deber.- El proceso de licitación del contrato de basura derivó en una denuncia en la Fiscalía por presunto sobreprecio de Bs 313,5 millones ($us 45 millones) por ocho años. La acusación la realizaron los concejales de Comunidad Autonómica (CA) esta semana y piden la anulación del proceso. En respuesta, desde la Alcaldía de la capital cruceña rechazaron la acusación y afirmaron que esta vez no se anulará el proceso. Esta es la segunda licitación pública que la comuna realiza para este servicio. La primera se anuló porque en el contrato no se contemplaba una boleta de garantía. En el actual proceso, la empresa que adjudicó el contrato es la Asociación Accidental Santa Cruz 2022, conformada por empresas chilenas y colombianas. En la denuncia se observa que la Alcaldía en medio del proceso determinó cambiar el método de calificación, de “precio más bajo” por la modalidad ‘calidad, propuesta técnica y costo’.

Para la licitación del servicio la ciudad fue dividida en lado Este y Oeste. Según la denuncia, en la primera licitación el monto para la recolección de la zona Oeste era de Bs 1.124 millones, pero en la segunda esta cifra subió a Bs 1.274 millones, lo que implica un incremento de Bs 150 millones. Mientras que en la zona Este, en el primer proceso la cifra a pagar por la recolección de residuos era de Bs 790 millones, pero después el monto se elevó Bs 954 millones, es decir, Bs 163 millones adicionales. Entre ambos sectores en total hay una variación de Bs 313,5 millones. La concejal de CA Lola Terrazas observó que en la primera y segunda licitación se favoreció a la misma empresa, por lo que considera que esta variación del precio será para que la ciudad cubra la boleta de garantía, que en realidad debe asumir la empresa. La denuncia legal de los concejales es contra el responsable de licitaciones de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), Jesús Pedro Vaca, y los representantes legales de las empresas que ganaron la licitación. El concejal Marcelo Vidaurre (CA) dijo que están dentro del plazo para que la Fiscalía los notifique con la aceptación de la denuncia. Añadió que de forma paralela se envió una carta notariada al alcalde Jhonny Fernández, como presidente del directorio de Emacruz, para hacerle notar que esta vez se licitó el servicio como contrato recurrente, con lo que se busca evadir la revisión del Concejo Municipal. Al respecto, el gerente general de Emacruz, Víctor Hugo Peralta, rechazó las acusaciones y afirmó que “esta vez no se anulará el proceso de licitación". Justificó que la diferencia de más de $us 45 millones que cuestionan los concejales de oposición se debe a que en sus cálculos no contemplan el aumento anual por la inflación y por el incremento poblacional. Aseguró que los precios referenciales unitarios no se modificaron. “Las empresas, al momento de presentar su propuesta, tienen un precio referencial y luego para hacer sus cálculos de precios unitarios tienen variaciones”, sostuvo. La jefa de contrataciones de Emacruz, Belinda Ramos, añadió que en la licitación, que está en dólares, se hace el cambio por Bs 6,86, que es el precio de compra fijado por el Banco Central de Bolivia, pero en la denuncia se hace el cambio por Bs 6,96.