Creemos denuncia el caso Mundaka ante organismos internacionales y envía peticiones de informe a dos ministros





19/03/2022 - 13:39:31

El Deber.- La alianza Creemos denunció el caso Mundaka ante organismos internacionales y pidió a estas entidades a redireccionar sus políticas de apoya a la lucha contra el narcotráfico en el país. La agrupación también envió peticiones de informe a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo; y de Obras Públicas, Edgar Montaño, para que expliquen cómo el excoronel Maximiliano Dávila, ahora detenido en la cárcel de San Pedro, ordenó anular en 2019 un mega operativo antidroga en el aeródromo Mundaka, hoy con el nombre de Aeroparque La Cruceña. “Los legisladores de Creemos hemos remitido cartas haciendo conocer esos hechos a los organismos Internacionales como la Unión Europea (UE) en Bolivia, la misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la oficina de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entre otros, porque la lucha contra el narcotráfico y las drogas en Bolivia no está siendo llevado adelante como corresponde y ellos también son responsables. Ellos tienen que redireccionar sus políticas (de apoyo) en el país, exigir que haya ciertos controles”, afirmó la senadora Centa Rek. El 30 de julio de 2019 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) llevó adelante un operativo en Santa Cruz con importantes resultados, pero en sus registros oficiales jamás existió. EL DEBER reveló que oficiales que ejecutaron el operativo elaboraron informes, pero que fueron anulados por el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, detenido en Bolivia y requerido por la justicia de Estados Unidos. En ese mega operativo se detuvo a personas nacionales y extranjeras, se decomisó teléfonos satelitales, sustancias controladas y avionetas que no tenían asientos. Esto que demostró que estas aeronaves fueron utilizadas para el traslado de drogas. Los detenidos fueron liberados y las avionetas fueron devueltas cobrando aparentemente 50.000 dólares por cada una de ellas. EL DEBER, en un segundo reporte sobre el caso Mundaka, informó que la anulación del operativo habría producido ganancias por de más de un millón de dólares para jefes policiales y altas esferas de gobierno. En un inicio el aeródromo tenía el nombre de León, luego pasó a ser denominado Mundaka y ahora es Aeroparque La Cruceña. Esta pista está ubicada en el municipio metropolitano de Cotoca y tiene la autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC) para operar en horario diurno. Rek recordó que la UE es uno de los principales cooperantes económicos de Bolivia en la lucha integral contra el narcotráfico y desarrollo, por lo que “ellos también son responsables, tienen que pedir resultados; no pueden ocurrir este tipo de cosas, (cooperación) a fondo perdido. Sabemos que ese operativo costó un millón de dólares”. Por este caso, Creemos solicitó información a los ministros de Gobierno y de Obras Públicas para que muestren información del operativo de 2019 y los controles que existen en los aeródromos del país.