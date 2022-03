Nunca pensamos que esto nos podría pasar: Los bombardeos siembran el terror en Kiev





19/03/2022 - 08:44:45

VOA.— El ataque con misiles rusos contra un edificio residencial de gran altura en Kiev el 14 de marzo dejó al menos cuatro muertos. A raíz del ataque, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, anunció un toque de queda en la capital de Ucrania. La Voz de América habló con una mujer que sobrevivió al ataque, si bien perdió su apartamento. Por seguridad no quiso dar su nombre, pero quiere que el mundo conozca su relato. “Anoche la familia durmió en el dormitorio, los tres en la misma cama. Yo, mi esposo y nuestro hijo adulto. Nos despertaron a las cinco de la mañana porque la puerta de un balcón se le cayó encima a nuestro hijo”, explicó la sobreviviente del bombardeo. Esta madre de familia afirma que, ante el desastre, inmediatamente supieron que “era un impacto directo”. “Corrimos a la sala, al balcón. Mi esposo dijo que hubo un incendio. Empezamos a empacar. Empacamos todo lo que pudimos y salimos corriendo”, recuerda con voz quebrada. Esta no es la primera vez que esta familia sobrevive a una guerra. Se mudaron a Kiev hace ocho años desde Donetsk, huyendo de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos; sin embargo, el miedo y el horror de ahora es diferente. “Hemos vivido esto en Donetsk, pero no es lo mismo que en Donetsk. Y nunca pensamos que esto nos podría pasar a nosotros en Kiev y que volveríamos a vivirlo. Da miedo", dijo. Ucrania, más unida que nunca Aunque todavía está aterrorizada, esta superviviente cree que la invasión rusa, que actualmente permanece estancada, ha cambiado a Ucrania, uniendo a la gente y haciéndola más fuerte que nunca. “Vivir aquí durante las últimas tres semanas, en este horror, quedó claro desde el primer día que, de hecho, nuestro país nunca ha estado tan unido” aseguró, para luego agregar que los ataques rusos a los edificios de apartamentos, “pese a que asustan a los ucranianos, han tenido el efecto contrario” a lo que los atacantes buscan. “¿Están cerca de tener éxito? Ni siquiera están un poco más cerca de alcanzarlo… y nunca lo lograrán”, dijo convencida. Con más áreas residenciales en Kiev bajo fuego, aproximadamente la mitad de la población de la ciudad ha huido. Pero muchos otros eligen quedarse para luchar y arriesgar sus vidas para derrotar a los invasores rusos. Tres semanas después del inicio de la ofensiva Rusia a Ucrania, Moscú no da señales de tregua. Desde el 24 de febrero, más de 3,2 millones de ucranianos han emprendido el camino del exilio, casi dos tercios de ellos rumbo a Polonia. Las necesidades humanitarias en Ucrania son "cada vez más urgentes", con más de 200.000 personas sin agua solo en la región de Donetsk y "grave escasez" de alimentos, agua y medicinas en ciudades como Mariúpol o Sumy, dijo el viernes el portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, Matthew Saltmarsh.