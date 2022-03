Evo Morales: No hay división en el MAS, lo que hay es traición





19/03/2022 - 07:16:55

Erbol.- El expresidente Evo Morales negó que al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) exista división, aunque afirmó que lo hay es “traición” de algunos dirigentes que decidieron abandonar el partido. “Habían problemas políticos y de tiempo hice un ampliado nacional, en ese ampliado me han ratificado. Ahora estamos en congresos departamentales y habrá un congreso nacional. No hay división en el MAS, lo que hay es traición”, afirmó durante una entrevista con la red Bolivisión. Recordó que en un principio, dentro de las filas del partido, estaban Alejo Veliz, Román Loayza, Félix Patzi pero luego decidieron dejar el MAS para sumarse a otros partidos políticos considerados por Morales como “la derecha”. El exmandatario evitó hacer mención al caso del diputado suplente Rolando Cuéllar quien fue expulsado “con ignominia, sin derecho a la militancia ni a la representación” por determinación de un Tribunal Disciplinario del MAS. En varios momentos, el legislador cruceño cuestionó a la dirigencia nacional del partido, entre ellos, a Morales. Desde Santa Cruz y junto a otros militantes, Cuéllar ratificó que seguirá en el cargo de diputado nacional hasta el 2025. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, ratificó, en entrevista con ERBOL radio, la expulsión del diputado cruceño y afirmó que Morales es “inamovible” al frente de la organización política.