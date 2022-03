Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordena bloquear Telegram en todo el país





18/03/2022 - 17:43:32

RT.- El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó este viernes que las plataformas digitales y los proveedores de internet adopten mecanismos para bloquear el uso de la aplicación Telegram en el país. Moraes respondió a un pedido de la Policía Federal que señala que "la aplicación Telegram es notoriamente conocida por su postura de no cooperar con las autoridades judiciales y policiales en varios países", lo que la convierte "en un campo libre para la proliferación de contenidos diversos, incluso con repercusión en el área criminal". Según el portal G1, la decisión, dictada en forma cautelar, ocurre luego de que Telegram no respondiera a decisiones judiciales para bloquear perfiles señalados como difusores de información falsa. "La plataforma Telegram, en todas esas oportunidades, dejó de atender al comando judicial, en un total desprecio a la Justicia brasileña", agregó el magistrado. Moraes estableció una multa de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) para quienes no obedezcan la decisión. Telegram tiene una gran repercusión en todo el país, ya que actualmente está instalada en el 53 % de los celulares brasileños.