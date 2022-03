ONU: Empeora a diario situación humanitaria en Ucrania





VOA.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el jueves que “la medicina salvadora” en Ucrania es la paz. "Un conflicto prolongado no es del interés de nadie y solo extenderá el sufrimiento de los más vulnerables”, añadió Tedros en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Tedros reportó que la OMS ha verificado 43 ataques contra instalaciones de la salud, que han matado a decena de personas y lesionado a otras 34. Los ataque a los hospitales pueden elevarse al nivel de crímenes de guerra. Tedros dijo que la OMS está trabajando con el Ministerio de Salud de Ucrania y ha enviado hasta ahora unas 100 toneladas métricas de materiales médicos al país. "Hemos establecido líneas de suministros desde nuestro almacén en Lvov hacia muchas ciudades en Ucrania, pero sigue habiendo problemas con el acceso”, explicó. Lvov está en el oeste de Ucrania y se ha mantenido relativamente segura. Otros suministros de la OMS están listos para llegar a puntos difíciles o para unirse a caravanas de la ONU, pero hasta ahora no lo han logrado. Ciudades asediadas "Hoy, por ejemplo, la caravana de la ONU hacia Sumy que incluía un camión de la OMS con materiales médicos necesarios no pudo entrar”, dijo Tedros. Sumy, cerca de la frontera con Rusia en el noreste, ha sido fuertemente bombardeada y se ha hecho peligroso para los civiles evacuar la ciudad. "Cargas listas para Mariúpol continúan en las áreas de preparación y no han podido salir. El acceso a esa y otras áreas es crítico en el momento actual”. La jefa de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, dijo que cientos de edificios residenciales, escuelas y hospitales han sido destruidos en tres semanas de conflicto en Ucrania. Desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, la ONU ha verificado la muerte de 726 civiles, entre ellos 52 niños, y más de 1.000 heridos, pero advierte que los números son mucho mayores. “Todas las partes deben cumplir su obligación de proteger las vidas de civiles”, dijo DiCarlo. Añadió que hay una preocupación por los residentes de Mariúpol, donde un hospital de maternidad fue bombardeado el 9 de marzo, y un teatro con cientos de personas que se refugiaban en su interior cayó bajo el fuero el miércoles. La ciudad carece de electricidad, agua, comida y atención médica, y hay cadáveres en las calles que nadie ha recuperado. “La devastación en Mariúpol y Járkov genera temores sobre el destino de millones de residentes en Kiev y otras ciudades que enfrentan una intensificación de los ataques”, dijo DiCarlo. La agencia para los refugiados de la ONU, ACNUR, dice que 3,1 millones de ucranianos han huido a los países europeos y que hay 2 millones más de desplazados dentro de Ucrania.



Llamados a poner fin a la guerra La embajadora de EE. UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, instó a Rusia a terminar el conflicto. “Solo hay una forma de poner fin a esta locura. Presidente Putin, detenga la matanza, saque sus fuerzas y retírese de Ucrania de una vez por todas”, dijo. Otros miembros del consejo expresaron también su indignación con Moscú por los sufrimientos que está causando y su repercusión en el extranjero. Rusia y Ucrania suministra una tercera parte del trigo global y unas 50 naciones dependen de ambos países en más de un 30 % de sus importaciones de trigo. La guerra podría alterar las cadenas de suministros para muchos países que ya atraviesan una inseguridad alimentaria. "Es sorprendente que este consejo tiene que pedir a la Federación Rusa que no prive a las poblaciones de civiles de agua y comida, y que no les niegue la infraestructura básica que necesitan para su subsistencia diaria”, dijo la enviada de Irlanda, Geraldine Byrne Nason. "La comunidad internacional comparte el deseo de un pronto alto al fuego que alivie la situación en el terreno y evite muertes de civiles. Esa también es la expectativa de China”, dojo el embajador Zhang Jun. Agregó que Beijing, que no está regularmente entre los grandes donantes de ayuda internacionales, envió asistencia humanitaria a Ucrania a través de la Cruz Roja, como leche en polvo y frazadas para niños. Algunos miembros del consejo también mencionaron el miércoles la decisión de la Corte Internacional de Justicia de que Rusia “suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania. Es fallo es vinculante, pero es improbable que Rusia lo acate.