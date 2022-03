¿Mensaje para el Kremlin? Los medios estatales del régimen chino ya no ocultan las masacres de Putin en Ucrania





18/03/2022 - 17:23:16

Los ataques rusos golpean ciudades y poblados en gran parte de toda Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde sus habitantes se cobijan en viviendas y refugios. Rusia sigue atacando distintas zonas de la ciudad y sus alrededores, incluido un vecindario residencial situado a 2,5 kilómetros del palacio presidencial. Desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, el régimen chino intentó distanciarse públicamente de la carnicería rusa sin criticar a Vladimir Putin. Si bien eso sigue siendo cierto en términos generales, expertos en China notaron en los últimos días que los medios de comunicación estatales del país, así como el propio régimen, parecen estar cambiando sutilmente su tono sobre la guerra, consignó The New York Times. Los observadores dicen que “hay un poco menos de atención al poderío militar de Rusia, y un poco más en las conversaciones de paz y el costo civil de los ataques rusos. La propaganda estatal rusa también perdió popularidad en Weibo, una red social china fuertemente censurada. El jueves, el único elemento de tendencia de Weibo sobre la guerra fue un discurso del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ante el Congreso de Estados Unidos”, indicó el medio estadounidense.



El presidente de Ucrania dio un conmovedor discurso y fue ovacionado El profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin de Beijing Shi Yinhong expresó en una entrevista este viernes que había observado en los últimos días cambios sutiles en el discurso oficial chino sobre el conflicto en Ucrania. “Eso se basa en un cambio en la opinión pública” en China, afirmó el académico. The New York Times recordó que en los primeros días de la guerra, la cobertura de “Xinwenlianbo”, un programa de noticias vespertino de la emisora estatal CCTV, enfatizaba principalmente en el dominio del ejército ruso y su operación en Ucrania. “Esta semana, sin embargo, ha habido más imágenes de Zelensky y una mención más directa de los ataques rusos. Un cambio similar ha sido evidente en la cobertura de CGTN America, el brazo global de la emisora estatal de China”, agregó el periódico citado. “Los cadáveres de las personas muertas por los bombardeos rusos yacían cubiertos en gran parte de Ucrania”, manifestó CGTN America en su cuenta de Twitter este viernes. Y acotó: “Con el número de personas que huyen del conflicto creciendo a millones y los bombardeos rusos continuando, muchos temen que el desastre humanitario esté lejos de terminar”. De todas maneras, tales publicaciones no indican un cambio radical en la política exterior china, que no ha condenado la invasión rusa e incluso ha reafirmado que Putin es un aliado incondicional del régimen de Beijing: “Con lo que China simpatiza no es con Ucrania como nación soberana, sino con el pueblo ucraniano”, continuó el profesor Shi. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, los funcionarios chinos culparon a Estados Unidos y se han hecho eco de las críticas de Vladimir Putin a la OTAN. Los diplomáticos chinos y los medios de comunicación estatales también han amplificado la propaganda del Kremlin. Este viernes, mientras los medios de comunicación del mundo cubrían un bombardeo ruso esta semana de un teatro en la ciudad de Mariupol, una emisora estatal china publicó un informe sobre lo que dijo fue un ataque con misiles ucranianos en Donetsk, región separatista. Horas antes de que el jefe de Estado de China, Xi Jinping, conversara este viernes con el presidente de EEUU, Joe Biden, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo a los periodistas que su régimen estaba “profundamente apenado por el creciente número de civiles, víctimas y refugiados informados por los medios de comunicación”. “La principal prioridad para todas las partes es detener los combates, mantener la moderación, garantizar la seguridad y las necesidades humanitarias básicas de los civiles y prevenir una crisis humanitaria de mayor escala”, subrayó Zhao en una conferencia de prensa.