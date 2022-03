Alcón: En Bolivia, hay una corporación mediática empresarial que no responde a intereses de los pueblos indígena originario campesinos





18/03/2022 - 16:53:06

ABI.- La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este viernes que en el país existe una corporación mediática empresarial que tiene medios de comunicación a disposición y que solo responden a sus intereses, no al de los pueblos indígena originario campesinos que conforman Bolivia. Durante el Primer Encuentro Plurinacional de Institutos de Lenguas y Culturas, que se lleva a cabo desde el miércoles, señaló que esa situación fue develada en ocasión de la interrupción democrática que atravesó el país en noviembre 2019, durante el golpe de Estado. “Lo primero que fue atacado y desmantelado fueron las radios comunitarias de los pueblos originarios, quitando el derecho a la comunicación y la posibilidad de difundir o transmitir sus necesidades y expresar sus ideas; en este contexto, es imprescindible entender el proceso de democratización de la comunicación para generar una comunicación dirigida a la sociedad y a la esencia misma de las 36 naciones indígena originario campesinas de Bolivia”, destacó durante su intervención. Remarcó que la comunicación es un derecho humano y que debe ser entendida a partir de un proceso social, político, interactivo y participativo para poder expresarse y defender los derechos, donde la libertad de expresión es un bien común, no solo de los trabajadores o de la prensa, sino más bien, de toda la sociedad en su conjunto. “Nosotros si no entendemos y no hacemos respetar que (la comunicación) es un derecho humano no estamos haciendo defender nuestros derechos; es básico, es elemental, es un derecho humano y la libertad de expresión es un bien común, no solo de los trabajadores de la prensa, es de todos”, sostuvo. En el evento, que se lleva adelante desde el miércoles en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), participan representantes de los 36 pueblos indígenas y afrobolivianos para abordar el tema de “comunicación de los pueblos para los pueblos”.