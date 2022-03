Anuncian proceso contra exvocales del TSE por inhabilitar a Evo Morales en el 2020





18/03/2022 - 16:50:36

ABI.- El abogado Marcelo Valdez informó este viernes sobre una denuncia contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los actuales por la presunta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, por inhabilitar la candidatura del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, al cargo de senador, en 2020. “En qué habrían incurrido los vocales del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la inhabilitación del señor Evo Morales (…) comienza la elección con un reglamento, comienza el partido de fútbol y, en medio partido, se cambian las reglas, se ha hecho tres veces el cambio de reglas para inhabilitar a Evo Morales por parte de la Sala Plena”, explicó. Según Valdez, el proceso electoral inició con un reglamento; sin embargo, en el trascurso del proceso se modificaron en tres oportunidades las reglas del mismo, por lo que anunció la denuncia en contra de Salvador R. B., Nancy G. S., María A. V. D., María R. B., Francisco V., entre otros. “En el reglamento para la inscripción y registro de candidaturas aprobado por resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM No 043/2020 es de fecha 23 de enero de 2020. En el Artículo 4, parágrafo II, numeral 11, solo consignaba tres incisos a), b), c). Dicho reglamento y por esa omisión se subsana con un simple comunicado que establece en su punto 3), incluir un inciso más que se había omitido, el inciso d) del registro o registros del domicilio electoral (circunscripción, asientos y recintos) consignados en el padrón biométrico. En fecha 30 de enero de 2020, aplicándose con retroactividad”, reprochó el abogado. “Se debe pedir la renuncia inmediata de los vocales del Tribunal Supremo Electoral; además, el inicio de proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, este tipo de autoridades no pueden continuar administrando justicia electoral y deben pagar sus responsabilidades ante la justicia ordinaria”, acotó.