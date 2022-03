Cuéllar al MAS: Le guste o no le guste a la rosca, me van a tener que aguantar hasta 2025





18/03/2022 - 14:51:28

Página Siete.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar calificó este viernes de “arbitraria” su expulsión del partido azul y reiteró que la dirección nacional ya “feneció”. El legislador criticó a su vez a "la vieja rosca" y recalcó que no renunciará a su curul en la Asamblea Legislativa. “Decirle a esa vieja rosca, que este diputado no va a renunciar porque yo soy masista antes que Evo sea presidente. (...) Le guste o no le guste a la rosca, me van a tener que aguantar hasta el 2025. El artículo 157 (de la Constitución) claramente habla que para perder mi curul (se necesita la) muerte, renuncia o revocatoria de mandato. Yo invito a Quintana, Álvaro García Linera, Gerardo García ¿quieren quitarme la vida? Díganlo. ¿Quieren que renuncie obligatoriamente? No lo voy a hacer”, exclamó en rueda de prensa. “No sean cobardes. Si quieren revocar el curul de Rolando Cuéllar tienen que convocar un referéndum revocatorio y ahí se la van a ver negra con nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca, porque este es un gobierno elegido con el 55%. Estos delincuentes que se escaparon ahora quieren tomar el timón del gobierno nacional y no lo vamos a permitir”. Cuéllar sostuvo que la “renovación” ya se encuentra dentro del MAS y que presentará tanto una demanda penal por la libertad de expresión como un recurso ante el Tribunal Electoral para la nulidad a la resolución del Comité de Ética. “Esta vieja rosca puso en tela de juicio a muchos líderes del MAS, tumbaron dirigentes, expulsaron dirigentes y uno de ellos que hoy ha sobrevivido a ese sometimiento de esta vieja rosca es nuestro hermano Andrónico Rodríguez, que es nuestro líder de las juventudes a nivel nacional”, recalcó. “Pedir que se lleve congreso nacional había sido un delito para la vieja rosca. Yo les respondo: no es un delito. Estamos pidiendo democracia, que respeten a las bases. Ya nos cansamos de la dedocracia (...). Decirle a la vieja rosca que la renovación ya está en el MAS”, manifestó, en medio de voces que clamaban “Renovación” y “Rolando no está solo”. Denuncia contra Héctor Arce y futuro de Evo El diputado también cargó contra el legislador Héctor Arce, a quien amenazó con una denuncia penal por discriminación y racismo. “No vamos a claudicar en la lucha de fiscalización y un papel no va a parar el trabajo de este legislador que está denunciando actos de corrupción. Queremos decirle al señor Héctor Arce, diputado por Cochabamba, que es el vocero oficial y es un llunk'u servil y tirano. Vamos a presentar una demanda penal contra el señor Hector Arce por decirnos sarna”, indicó. Sobre el futuro de Evo Morales, el asambleísta sostuvo que está en manos de las bases, ya que son ellas las que decidirán si se ratifica a la cabeza del partido, y que debería ser él quien convoque a un congreso para que la dirección nacional cuente con legitimidad. El miércoles, el vicepresidente del MAS Gerardo García y el titular del Tribunal de Ética y Disciplina de la organización política, Feliciano Vegamonte, anunciaron la expulsión de Cuéllar por presuntamente difamar a los dirigentes y "desprestigiar" a la misma organización política. Esto, después de que las dirigencias regionales de Santa Cruz y Beni pidieran mediante una carta al TSE desconocer la dirigencia de Morales y viabilizar un congreso para elegir nuevos líderes nacionales.