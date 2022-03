Ministro de Justicia dice que el fallo del TCP no afectará el proceso contra Añez





18/03/2022 - 14:39:05

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no afectará en nada el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros involucrados en el denominado caso Golpe de Estado I. “En el caso golpe de Estado I hay una acusación contra Áñez y otros exministros, militares y policías, por tres delitos, sedición, conspiración y terrorismo, al haber quedado inaplicable el delito de sedición, el proceso continúa por conspiración y terrorismo, por lo tanto, no ha cambiado ninguna condición procesal sobre la detención preventiva o sobre el proceso mismo de la exsenadora Áñez”, indicó Lima. Áñez fue detenida hace más de un año acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y la pasada jornada el TCP dio a conocer, de manera pública, que declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el delito de sedición. Lima recordó que, en su condición de abogado particular antes de ser ministro, junto a un grupo de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), se pidió al TCP declarar inconstitucionales los delitos de sedición y terrorismo. “Planteamos eso porque en el gobierno (de Áñez) había una persecución a los líderes sociales; recuerden cómo el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, perseguía a todos por sedición, era sedicioso tener hasta un mensaje en el celular o hacer publicaciones en las redes sociales, y eso nos parecía absolutamente inconstitucional y por hicimos ese pedido al TCP”, explicó. Finalmente el TCP dio razón a los solicitantes sobre el delito de sedición y lo expulsó del ordenamiento jurídico, lo que significa que “ningún boliviano va a poder ser procesado por ese delito, ni quien ha sido procesado antes ni nadie para adelante”, remarcó. Lima dijo sin embargo, que “este aspecto no tiene ninguna relación en el caso del Golpe de Estado I; como saben, en el caso Golpe de Estado I, hay una acusación contra Áñez, exministros de Estado, militares y policías, por tres delitos (…) y al haber quedado inaplicable el delito de sedición, el proceso continuará por terrorismo y conspiración, por lo tanto, no ha cambiado ninguna condición procesal sobre la detención preventiva o sobre el proceso mismo de Áñez”, insistió.