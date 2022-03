Gobierno de Perú buscará revertir fallo del TC para evitar la liberación de Fujimori





18/03/2022 - 10:23:46

Andina.- El viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Carrasco, señaló que el Ejecutivo está a la espera de la notificación del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restablece el indulto humanitario a Alberto Fujimori, otorgado el 2017, para tomar las acciones correspondientes. “Desde el Ejecutivo coordinamos acciones junto a un grupo de abogados, en el que está el doctor Félix Chero, con la finalidad de esperar la notificación oficial y formal de parte del Tribunal Constitucional, y luego asumir las acciones que correspondan”, afirmó Carrasco. El viceministro indicó que una de las principales acciones a realizar es acudir a las debidas instancias internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), para revertir el fallo del Tribunal Constitucional. “Existen mecanismos constitucionales a los cuales Perú va a acudir en el momento en el que seamos notificados y veamos cuales son los alegatos del TC para emitir este fallo que, para los peruanos que creemos en la justicia, resulta totalmente indignante”, resaltó. Asimismo, señaló que el fallo revictimiza a las familias agraviadas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, porque no se les ha considerado de ninguna forma en la emisión del fallo. “Para la Corte IDH no procede un indulto para personas que han cometido un delito tan grave como homicidio calificado y de lesa humanidad”, agregó. “Nosotros consideramos, de manera principista, que los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de algún establecimiento penal. Deben cumplir su condena y, además, pagar las reparaciones civiles”, finalizó el viceministro. Keiko Fujimori: Fallo del TC a favor de mi padre es de justicia La excandidata presidencial Keiko Fujimori, afirmó hoy que el fallo emitido esta tarde por el Tribunal Constitucional, que restablece los efectos del indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es de justicia y que estaban esperando esta noticia dado su mal estado de salud. En declaraciones a los medios de comunicación en las afueras de su vivienda, indicó que recibieron la noticia con sorpresa, pero también con profunda gratitud, teniendo en cuenta que su progenitor es un hombre mayor y está enfermo. "Como familia estamos agradecidos con Dios porque esta decisión es de justicia, después de tantos años estuvimos anhelando y esperando esta decisión, sobre todo por los años que tiene mi padre y por su estado de salud", manifestó. Asimismo, explicó que en las últimas horas estuvo reuniéndose con sus hermanos para coordinar dónde se quedará su padre y ver todos los detalles sobre el monitoreo de la salud del expresidente. Además, recordó que hace algunos días Alberto Fujimori tuvo una crisis de fibrilación auricular, la que combinada con la fibrosis pulmonar que padece, determinar que su situación "sea bastante frágil". "He podido hablar con él, me ha llamado, ha recibido la noticia con prudencia, pero le pedimos mucha serenidad porque en estos momentos tenemos que cuidar mucho su corazón", agregó.