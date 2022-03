El TAS confirma: Rusia no podrá disputar las Eliminatorias para el Mundial 2022





18/03/2022 - 10:15:00

La selección de fútbol de Rusia seguirá excluida de la clasificación rumbo al Mundial 2022 después de la sanción que le impusieron UEFA y FIFA días atrás. En las últimas horas, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la petición de la Federación Rusa para suspender las sanciones que recayeron sobre sus espaldas. Esta decisión, similar a la tomada el martes sobre las sanciones de la UEFA, no prejuzga la futura sentencia de la justicia deportiva sobre el fondo del asunto, que no se estudiará antes de varias semanas. “El proceso arbitral continúa. Se está formando un panel de árbitros y las partes intercambian sus observaciones escritas. Ninguna audiencia ha sido fijada todavía”, precisó la jurisdicción con sede en Lausana. No obstante, desde ahora el rechazo de suspender el recurso ruso, aclara las dudas del fútbol mundial para las próximas semanas e impide al combinado de Valeri Karpin mantener sus posibilidades de lograr un boleto para el certamen que se disputará desde el 21 noviembre de este año hasta el 18 diciembre. El país que albergó el último Mundial masculino de fútbol en 2018 y que llegó hasta los cuartos de final en esa cita se perderá la chance de viajar a Qatar. El próximo 24 de marzo debía enfrentarse a Polonia en Moscú por las semifinales del repechaje de la UEFA que entregará los últimos tres pases a la Copa del Mundo de esa federación. Tal y como decidió la FIFA, Polonia está directamente clasificada para la final de la repesca del 29 de marzo donde enfrentará al vencedor de la llave que protagonizarán Suecia y República Checa. Cabe destacar que el choque que debía jugar la selección de Ucrania contra Escocia por una de las llaves de repechaje fue suspendido a raíz del conflicto bélico. Si bien Gales y Austria (la otra semifinal de esta parte del cuadro) sí jugarán el 24 de marzo, el pasaje a Qatar de esta sección se definirá en la ventana FIFA de junio cuando Ucrania finalmente juegue contra Escocia y el ganador de ese choque se tope ante Gales o Austria. La decisión del TAS también permite terminar con cualquier tipo de polémica porque antes de que se excluya a Rusia de la Eliminatorias, Polonia, Suecia y República Checa habían exigido no enfrentarse a ese país a raíz de la decisión de invadir el territorio ucraniano.